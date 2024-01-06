【2023 SBS演技大赏】安孝燮与三任韩剧女友同台：最终看著前前女友金裕贞跟现任拿走最佳CP！

那晚典礼的「四角关系」真的是相当精彩！所以特别整理这篇报导给大家回味～。

【2023 SBS演技大赏】当晚颁发「最佳CP奖」可以说是众所期待！其中还有一大看点，那就是...

1. 颁奖人是上一届「2022年最佳CP奖」得主，《社内相亲》的安孝燮与金世正。



2. 台下坐著的李圣经，是在这一届跟安孝燮一起入围「2023年最佳CP奖」的搭档。（作品：《浪漫医生金师傅3》）



3. 这一届主持人金裕贞，和安孝燮一起拿了「2021年最佳CP奖」。（作品：《红天机》）



4. 与此同时，金裕贞是和宋江一起入围了「2023年最佳CP奖」。（作品：《与恶魔有约》）



总之，安孝燮是与现任（李圣经），前任（金世正）和前前任（金裕贞）同场，前前任（金裕贞）还与现任（宋江）一起抢夺「最佳CP奖」，有够精彩～～～。

金裕贞在主持台上补充说：「前年安孝燮说我是宝石般的存在，很高兴能一起合作。」金世正接著说：「去年安孝燮对我说，我是他完美的搭档。」安孝燮默默听完并回问：「（颁奖）可以继续进行下去吗？」在台上多待一秒都很危险啊～。XD

而最终，2023年的「最佳CP奖」是颁给了《与恶魔有约》的金裕贞和宋江，恭喜两位～～～。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻