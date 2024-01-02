又一个好消息！BLACKPINK Jennie 将作为首位嘉宾出演《李孝利的红毯》，今日参与节目录制！

今日（2日）据韩媒 헤럴드POP 报导，BLACKPINK Jennie 今日将作爲嘉宾出演《The Seasons-李孝利的红毯》。

将在5日首播的《The Seasons-李孝利的红毯》是一周的开始和结束共存的周五晚上，讲述消除你所有烦恼、所有担忧的音乐和故事的脱口秀节目。李孝利是继朴载范、崔政勋、乐童音乐家（AKMU）之后，担任《The Seasons》系列的第四位主持人。这也是她时隔10年回归主持人，同时是出道以来的首次单独主持。



BLACKPINK Jennie 将作为首个嘉宾出击，让粉丝们都相当期待！



在上个月底，YG娱乐正式宣布与 BLACKPINK 签订团体活动的延长合约，商议后决定不签订个人合约。而 Jennie 与母亲在11月成立了新公司「ODD ATELIER」，她通过 IG 限时动态表示：「2024年开始，我的个人活动将由成立的 OA 公司处理，我想试著独立。我的新挑战以及 BLACKPINK，希望大家都能多多喜爱，谢谢大家。」此外，Jennie 还成为《公寓404》固定成员，节目将在2月15日播出。



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