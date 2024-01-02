「最强恋综」来袭！旧爱新欢二选一，《换乘恋爱3》上演冬日揪心恋曲！

分手后应否做朋友，向来都是千古难题，如果还要和旧爱同一屋檐下，你又会如何处理？号称「最强恋综」，韩国超人气恋爱真人骚《换乘恋爱3》已於12月29日开播，想快人一步见证这段冬季恋歌。

引发观众共鸣

韩国恋爱实境真人秀《换乘恋爱》邀请五对已分手的素人情侣入住同一间屋子，十位年轻男女在拍摄期内朝夕相处，他们不仅会看到前任与别人大玩暧昧，自己也要选择是否挽回旧爱，还是展开一段新恋情。《换乘恋爱》设定新颖，并以普通人的爱情故事引发观众共鸣，因此深得年轻女性观众喜爱！节目第一季播出期间，实时占有率高达97%，同时荣登TVING平台历代各类排行收视冠军，更获颁第一届青龙系列大奖「综艺节目最优秀作品奖」，声势备受看好。



捧红无数素人

除了以上种种原因，《换乘恋爱3》的另一看点，正是一众成员颜值封神！他们亦凭节目人气急升，如《换乘恋爱2》贤圭出演前只是一位大学生，现时 Instagram 追踪人数不但暴升至近80万，他亦深受广告商欢迎，受邀现身各大时尚活动；另一人气出演者海恩更由空姐晋身百万网红，人气完全不输明星艺人！据悉《换乘恋爱3》制作团队在去年3至10月期间，向多达三万位素人发送讯息招募参与，而在释出的预告中， 新一季参演者人人拥有高颜值，有望再度掀起「换乘潮」！



由原班人马Simon D、李龙真、金睿园和Yura主持的韩国恋爱综艺节目《换乘恋爱3》现已在「黄Viu」上架，香港观众亦可一并收看《玩什么好呢？》、《我家的熊孩子》、《全知干预视角》、《认识的哥哥》和《两天一夜 第四季》等人气韩综，紧贴韩国综艺潮流。

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