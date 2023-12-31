大势女团NewJeans未在日本出道就登上NHK红白歌唱大赛！并在日本唱片大赏上获得两项大奖

【表演影片】恭喜 NewJeans～，在日本关注度也非常高！

人气女团 NewJeans 在昨天受邀参加了第65届日本唱片大赏在东京举行的颁奖典礼，来一连表演了热门歌曲〈Ditto〉、〈New Jeans〉、〈ETA〉，带来精彩的live舞台。

她们在典礼上一共夺下了「优秀作品赏-〈Ditto〉」和「特别赏」，虽然还未在日本出道，却已经在日本Oricon登上过一位，专辑歌曲皆在 Oricon 和 Billboard Japan 名列前茅，8月时，NewJeans还在日本顶级音乐节Summer Sonic Festival的主舞台上表演，证明了她们在日的超高人气。



此外，日本最经典兼具代表性的跨年节目【NHK红白歌唱大赛】（NHK红白歌合戦）也宣布了NewJeans将参加本次活动，值得一提的是，她们是首个未在日本出道，就直接登上红白舞台的KPOP团体。当晚表演的韩团还有SEVENTEEN、Stray Kids、LE SSERAFIM，以及TWICE的日本小分队 MISAMO，令粉丝们非常期待。

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