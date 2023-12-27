完美复仇太痛快！《少年时代》任时完变身「蒙面青龙」力压白虎李施优！爱情也开花结果～（EP.9 – 10完）

[有雷]演技让观众们大呼过瘾，完全不计形象没有偶包的任时完，终於在最后两集变身「青龙」把白虎李施优彻底打趴，其中也少不了最强军师李先彬的指导，两人也终於成为彼此最珍贵的存在。

以下为防雷线



秉泰（任时完饰）被智英（李先彬饰）送到伐木场工作一个月后，练就了强壮的身体以及锐利眼神，智英也传授他许多打架秘诀招式，秉泰在看到电视中摔角节目选手们的蒙面造型后，受到启发，希望智英帮他制作蒙面头套，决定以比白虎称谓更强大的「青龙」为名来进行复仇。



智英发挥超强的观察能力，为秉泰拟定作战计画。秉泰也许以打架的实力正面对决时不一定能撂倒每一个人，但智英已经观察出每一个跟班流氓的弱点，有的必须让他落单好攻击，有的需要利用环境优势，譬如在窄小的厕所里发动攻击，有的必须以气势逼迫而让对方臣服，有的必须以实力对决，在智英的精准分析下，秉泰带著青龙面具一一进行复仇，很快的，白虎身边的跟班全都挂彩，剩下他自己。



智英几次劝退秉泰，但秉泰觉得自己的目标始终都是白虎一人，不能在半途轻言放弃，於是坚持对白虎复仇。身为黑蜘蛛的智英也暗中协助他。蒙面青龙的真实身分最后终於也被白虎识破，白虎将黑蜘蛛爆打一顿，更激起了秉泰的复仇心态，原本他可以将白虎的手臂砸到重伤，但秉泰就此打住。校园里少了白虎变得和平，以秉泰为首的团体也接纳了原本白虎

身边的流氓们。而智英跟秉泰也终於成为一起约会的情侣。



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