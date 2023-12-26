《2023 MBC歌谣大祭典》不是跟润娥！派出两位帅气主持SHINee珉豪、NU'EST黄旼炫准备了男男特别舞台～

【内文附上完整的偶像团体歌手出演阵容】越来越期待这一场跨年歌谣盛典了～！！！

今日最新消息，年末直播的《2023 MBC歌谣大祭典》公开了SHINee崔珉豪、NU'EST黄旼炫将呈现特别MC（主持人）的舞台。



当晚主持人是由少女时代林润娥、SHINee崔珉豪、NU'EST黄旼炫三人担任，在12月31日陪大家一起跨年！而两位男主持人也将呈现令人惊喜的特别舞台，让粉丝们相当期待。



两位出道多年且舞台经验丰富的偶像前辈，只要站在一起就自然会吸引目光的完美视觉效果，会以什么样的舞台吸引观众？也让人非常好奇！



此外，《2023 MBC歌谣大祭典》以「梦想」为主题，出席的偶像团体歌手阵容有&TEAM、(G)I-DLE、2AM、aespa、ATBO、ATEEZ、NU'EST白虎、BEBE、BOYNEXTDOOR、CRAVITY、DAY6、 ENHYPEN、FANTASY BOYS、fromis_9、少女时代孝渊、ITZY、IVE、LUCY、NCT 127、NCT Dream、NCT U、NiziU、NMIXX、RIIZE、SHINee、STAYC、Stray Kids、ZEROBASEONE(ZB1)、权恩妃、Dynamic Duo、THE BOYZ、永卓、ONE TOP、尹尚、李泳知、李笛、张民好、JuJu Secret、Kep1er、Paul Kim等艺人在2023年的最后一晚带来精彩丰富的表演。

《2023 MBC歌谣大祭典》将於12月31日晚上8点30分播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻