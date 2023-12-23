厉旭来台邀粉丝共度圣诞节！难忘台湾美食透露这次「要吃的菜都已经写下来了〜」心愿必定达成

Super Junior成员厉旭於12月23日晚间将於台北儿童新乐园与台湾粉丝们共同提前度过圣诞佳节，稍早也先行与媒体见面，现场表露出相当兴奋的心情。

今年5月曾来台为观光公社代言韩国旅游，厉旭直呼今天天气也变得太冷了，更说他来台湾这么多次，今天应该是他感到天气最冷的一次。厉旭也提到自己一直想跟ELF一起度过圣诞佳节，今日有这样的机会让他感到很兴奋，也将在现场为大家演唱他的新歌。





厉旭对於台湾美食更是如数家珍，他说最爱的美食几乎从没改变过，就是鼎泰丰、KIKI餐厅、芒果冰还有珍珠奶茶，他还特别用中文说「我喜欢珍珠奶茶」，也记得上次曾喝到的台湾啤酒口感超棒。上一次来台因行程紧迫无法让他尽情的吃，所以这次他已经把握时间先把想要点的菜都写下来了，一定能够达成美食心愿。





虽然在台湾，圣诞节常流行交换礼物，不过厉旭说SJ已经认识太多年了，没有这样的习惯，但有提到最近从神童那里收到了一台迷你小相机，因为神童知道他爱拍Vlog，不过今日却忘了带来台湾有些可惜。不过提到自己曾收到最难忘的圣诞礼物，是一个高3公尺的长颈鹿娃娃，厉旭提到娃娃还放在自己家中，但是因为高度超过了天花板，所以长颈鹿必须低著头。





提到上次银赫为他的新歌《什么都不做也没关系》送来的一台「空壳咖啡车」，厉旭笑说银赫像是天使一样，真的太听话了，还真的什么都不做，让他啼笑皆非，所以下一次他也会奉还「只送咖啡没有车」，而且他还提到银赫不喝咖啡所以只送咖啡，更仔细地说「也不用期待有冰巧克力之类的饮料喔」，表示也会送上同等对待。





明年1月厉旭也将随Super Junior来台进行合体见面会，不过他也希望明年有更多机会多多来台，无论是个人或团体都好，也期待自己主演的音乐剧也能来台演出，也会持续发行新曲，希望时常有机会能与ELF们见面。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻