被打到父母都心痛！《少年时代》李先彬助任时完「做别人做不到的事」从眼神蜕变成强者力抗白虎！（EP.7 – 8）

[有雷]任时完在《少年时代》中真的太牺牲了！除了演技备受肯定以外，每一集都看他被别人往死里打，实在令人感到心疼。终於在这次他下定决心改变！李先彬也帮了他一把，改变后的任时完，能不能给白虎当头棒喝？

以下为防雷线



秉泰（任时完饰）又成为弱者中的弱者，被白虎（李施优饰）呼来唤去踩在脚下，黑蜘蛛智英（李先彬饰）看不下去，跑去找白虎呛声，还冷不防打了白虎眼睛一拳，让白虎怀恨在心。秉泰跪在白虎面前说自己打算退选学生会长，而全力支持白虎参选，不过两人去找校内行政老师时，老师觉得两位候选人比较精彩，建议都保留一起竞选比较好，白虎胸有成竹，觉得谁参选都无所谓。



白虎生日在即，跟班们又要求秉泰生出10万元来给白虎庆生，白虎拉著朋友们一起努力打工，好不容易凑齐了8万多，剩下的还靠著把紫苏叶扛到其他地区去卖，终於达到10万元目标。没想到在回家的路上，秉泰遇见了善花，善花望著橱窗内的SONY随身听，苦苦哀求秉泰借她2万元……



秉泰竟愿意冒著被痛扁的风险出借了2万元…在白虎生日派对上，秉泰不请自来，眼睁睁看著善花把那台随身听送给白虎当作生日礼物，还重新表演了一次朴南正的经典舞蹈，但是善花看他的眼神已经完全不一样了，他终於彻底心碎了。善花认为只要跟白虎在一起，就能证明自己是最美的。



隔日的学生会长选举，秉泰竟然奇迹似的当选了！当然这也换来他与朋友们再度被毒打，这次更严重是打到进了医院。校方虽然带了白虎与母亲来到医院道歉，但秉泰知道一切都不会有改变，只能躺在床上大哭，甚至白虎还叫其他人检举秉泰父亲所开设的舞蹈班非法营运。智英告诉秉泰，他必须做些其他人做不到的事情，才可能与白虎抗衡。秉泰出院后下定决心改变自己。



智英把秉泰送到制作木炭的地方，从砍柴劈柴到烧成木炭，秉泰成为现场苦力，他咬著牙苦撑一个月，从眼神开始变得凶狠，遇见流氓时眼神再也不闪躲，反射动作也更快速，身体变得更强壮，秉泰从此开始能够对抗白虎了吗？期待复仇之日。



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