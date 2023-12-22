Netflix 悬疑惊悚剧《京城怪物》今日上线！朴叙俊＆韩韶禧情侣画报公开，网友赞：「好配、好有CP感」

由朴叙俊和韩韶禧 Netflix 新剧《京城怪物》终於在今日（22日）可以看到啦！

该剧是一部怪物惊悚剧，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。

Netflix 今日也公开最新海报，朴叙俊和韩韶禧在灿烂的樱花叶间，脸庞带著凄惨的搏斗痕迹，到底发生什么事呢？虽然两人第一次见面是用枪和刀瞄准对方，但随著朝同一个目标奔跑，也开始互相产生好奇心。与隐藏在瓮城医院深处的秘密和比怪物更像怪物的人对抗，他们将逐渐成爲彼此不可或缺的存在。



Netflix 还公开朴叙俊和韩韶禧一起拍摄的画报，这组合真的好养眼！采访中被问到泰尚和采玉的关系？朴叙俊表示两人开始像仇人一样，但随著误会逐渐解开，相互产生认同感和怜悯感，感情逐渐积累起来。韩韶禧也说：「见到泰尚后，刚开始不知道能不能相信这个人，渐渐产生认同感。（泰尚）虽然过著与采玉完全不同的人生，但感觉是像在照镜子一样的人物。」



谈到对方的演技，韩韶禧说朴叙俊在拍摄现场真的就是泰尚，让她作为采玉能很好地集中精力，朴叙俊也说得到很多灵感，多亏了他们才能产生很好的合作效应。让人更加期待两人的合作呢！



而《京城怪物》由《金牌救援：Stove League》郑栋允导演执导，《浪漫医生金师傅》系列姜银璟编剧执笔。第一部前七集於2023年12月22日上线，第二部最后三集则在2024年1月5日上线。

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