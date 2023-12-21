【韩网热帖】中国姊姊们的签售会item太搞笑了，彷佛等这一天很久了（feat.IVE张员瑛）

18日，IVE在中国青岛举办了线下签售会。

IVE的成员们体会到了中国粉丝们的热情，粉丝们带著各种发饰、服装，现场让成员们换上，拍出了一大波美照。 人气成员张员瑛十分宠粉，几乎来者不拒，一一展示了毛绒帽、蝴蝶结、红头纱等等，精致如洋娃娃。



하 중국언니들팬싸템 왤케웃기디 이날만을 기다랴온듯 온갖화려한건다갖고오샷기. pic.twitter.com/ltJ807cKeT — 김두부 (@kim_tofu_) December 18, 2023

很快现场照片就传回了韩国网路，韩国网友们调侃「中国欧尼们的签售会item太搞笑了，彷佛等这一天很久了」，确实，欧尼们等了IVE很久了！！

韩国网友看了张员瑛的照片后纷纷表示：

1. 全都超适合她

2. 为什么签售会粉丝会带这些去呢？是因为想要看成员们美美的样子吗

3. 张员瑛根本不是人啊，是美神吧

4. 中国姊姊们太会挑了

5. 老实说颜值绝了，我只看到脸

6. 她好适合这些华丽的东西

7. 哈哈哈哈哈，感觉就是在等这一天，她怎么戴什么都好看啊，美呆了

8. 太美了，带这些东西去的人应该很有成就感吧

9. 这样一看我们韩国的签售会真的太普通平淡了

10. 啊啊啊啊啊啊啊，太美了，全都戴上

11. 每看一张我都在感叹，这张好看，这张也好看，都好看

12. 员瑛啊，求你别这么可爱，姊姊受不了了

13. 她最适合红色了

14. 天使吧，人类怎么可以这么可爱

15. 她的长相是最符合中国审美的，纤细修长，五官精致

16. 我很好奇，这些东西是送给爱豆的，还是结束后要还给粉丝？

17. 哈哈哈哈，应该都在淘宝买的吧

18. 我不是她的粉丝，但是每次看到她，我都会好奇她今天会有多美，然后就会点进来看

原文：https://theqoo.net/square/3042030885

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻