宋慧乔＆韩韶禧退出《自白的大师》！改由《爱的迫降》李政孝导演执导，有望由全道嬿出演女主角！

新剧《自白的代价》讲述两名女性围绕杀人事件展开的血色年代记，还找来两位女神宋慧乔、韩韶禧主演，她们之前常透过 IG 隔空互动，让许多剧迷当相当期待！

而《自白的代价》原本是由《太阳的后裔》的李应福导演执导，但李应福导演以健康状态为由下车，后来交棒给成曾执导《怪物》的沈娜妍导演。但今年5月又有消息指出，经过长时间的讨论，最终宋慧乔、韩韶禧退出《自白的大师》，沈娜妍导演也决定不加入。



今日（20日）据韩媒 Newsen（뉴스엔）报导，《自白的代价》上半年曾中断过一次制作，但是在重新整顿的过程中李政孝导演将加入其中，形成新的局面。以李政孝导演爲首，计划与补充的制作团队一起在2024年正式投入制作，后续报导更提到全道嬿已确定出演女主角，所属社 Management SOOP 则回应收到出演提案。



李政孝导演曾执导过《罗曼史是别册附录》、《爱的迫降》、《我的女神室友斗娜》等人气韩剧，而全道嬿在3月《浪漫速成班》剧终后，与池昌旭、林智妍合作的犯罪悬疑电影《左轮手枪》在最近结束拍摄，电影於2024年上映。



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