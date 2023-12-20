旗下艺人也好奇！ITZY留真 & Stray Kids升玟Felix都订了朴轸永bubble！升玟还流出内容XD

本身是艺人也是JYP娱乐创办人的朴轸永（J.Y. Park、JYP），昨（19）日正式和旗下艺人一样进驻了能与偶像聊天的软体「bubble」（泡泡），网友都很好奇他的泡泡风格如何，就连他的艺人也是！

昨日「朴轸永泡泡」关键字登上Twitter流行趋势，一点开不是分享使用心得就是讨论JYP娱乐哪个艺人也有关注这件事，ITZY留真和Stray Kids升玟甚至都直接订了PD nim（对其称呼）的泡泡！也因为大家疯狂讨论，「泡泡泄露」也成了热门关键字，因为除了网友泄漏朴轸永泡泡内容，订了他泡泡的艺人也泄漏啊XDDD。



先说ITZY留真，有网友写下「出於好奇心蒙蔽双眼的故事」，po了留真和粉丝对话内容，留真透露了自己订阅PD nim泡泡的心路历程。是这样的，留真一开始表示好奇但怕订阅复杂，结果说「说实在是不是太刺激了？」、「会分享食谱吗？」、「会不会发自拍？」，还认真考虑买了之后昵称要不要用真名申留真去回讯息……过了5分钟，她买好了！



留真还搞笑说自己是「泡泡前辈」，有想过要不要用平语发讯息，有粉丝鼓励她就那么发，她回应「什么叫真的发，在怂恿我呢」、「我是实名啊」。



류진이 박진영 버블에 버블 선배니까 말 놓을게 이러려다가 말았다 이런다 진짜 미쳣나ㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ https://t.co/fAH0MmYwaG pic.twitter.com/1DhSftCLab — 다나 (@danacatt_RJ) December 19, 2023

Stray Kids升玟就更好笑了，说订了PD nim的泡泡「好激动」，结果又抱怨PD nim还没已读自己讯息，像是很焦急的说「发泡泡吧再发泡泡」，过了几小时回头向粉丝分享被PD nim读了也回应了的画面，像是一般粉丝会兴奋截图分享自己被「翻牌」那样XDD。



J.Y. Park：「你好！我们灵魂伴侣小玟（민이，升玟自己设定的昵称，他对粉丝设定的同样是这个名字），以后在这里多多聊天吧^^」

小玟：「PDnim你好」

小玟：「发泡泡吧」

J.Y. Park「我也开始了泡泡，是爱豆了吧？灵魂伴侣也是爱豆粉丝？^^」

小玟：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ是啊!!!!!!」



박진영 버블을 유출하는 김승민 버블을 유출하는 우승 pic.twitter.com/L11hhAaAQa — 우승 (@1982O922) December 19, 2023

由於泡泡的规定是不能泄漏与艺人聊天的任何内容，但身为艺人的升玟自己却泄漏了，粉丝对此感到有趣到不行，纷纷把泡泡截图会显示的警告画面拿出来复习，让「泡泡泄漏」也登上热门。



버블 결제 > 버블 전송 > 존나 웃기니 캡쳐 > 아티스트 사진 무단으로 어쩌고 불법 어쩌고 책임을 물을 수 있습니다 > ㅇㅉ 지금 내가 신나는디 > 웃기다며 자기 버블에 사장 버블 유출



이 과정을 거친 게 강 존니 웃김 pic.twitter.com/uwcc8p9B9i — 누구 (@nugunim) December 19, 2023

Stray Kids除了升玟，Felix也订了！也被好奇心驱使，问粉丝意见要不要和升玟一起订，还疑似说了被PDnim的泡泡疗愈了、感到很温暖。



박진영 버블 존댓말로 좋은 말씀해주심..

매일 아침 안부문자 와 명언 보내주시는

엄마 친구같아서 좋은 것 같아.. pic.twitter.com/asurI4CSma — 복자두 (@jaduuuuu030) December 19, 2023

今早（20日）最新消息，PDnim纷纷翻牌了订阅他的艺人，Felix、升玟、留真甚至疑是Twice定延都被PDnim回应了！

「今晨睁开眼^^」

「Felix Yes now we’re soulmates! ♡」

「升玟啊，那么今后爱豆聚在一起的时候联络我吧~♡」

「留真前辈，在这里怎么做才好，以后请给点建议吧~^^;;♡」

「那么定延啊，有什么建议吗？^^♡」



另外据说Xdinary Heroes Jun Han、NMIXX Bae也订阅了！而有兴趣的你们，不妨也订阅朴轸永的泡泡吧（非广告！），从他翻牌旗下艺人来看，是相当认真看每条留言才发现的吧？有网友分享他的泡泡风格像是「妈妈的朋友」一样很亲切，说不定会像Felix一样被疗愈呢！





TWICE - 定延

SKZ - 昇玟、Felix

ITZY - 留真

XH - Jun Han

NMIXX - Bae



@山口真子 該派代表出來幫NiziU發聲了吧 — CHIAO (@SkyMomorin17) December 20, 2023

*11:52更新：朴轸永也回了Xdinary Heroes Jun Han的讯息，Jun Han似乎把最近的烦恼传达了出去，朴轸永认真回覆一串文字：「恐惧不是要让你摆脱的，而是要和它共处^^ 无论怎么努力练习和准备，总会有搞砸的时候，而就算没有好好准备，也会有顺利的时候，不管结果如何都要认真练习，提高实力♡」Jun Han听了之后也回头和粉丝分享自己恍然大悟、会继续努力的。



준한이 제와피 버블받고 짱신낫다 ㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/9YVt3vlDpq — 뿌미.. (@miamornee) December 20, 2023

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