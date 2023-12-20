旗下艺人也好奇！ITZY留真 & Stray Kids升玟Felix都订了朴轸永bubble！升玟还流出内容XD
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旗下艺人也好奇！ITZY留真 & Stray Kids升玟Felix都订了朴轸永bubble！升玟还流出内容XD

明星   2023年12月20日   星期三11:20   草莓  

（封面图源：bubble for JYPnation APP截图、IG@ryujin__itzy、IG@miniverse.___、IG@yong.lixx）

本身是艺人也是JYP娱乐创办人的朴轸永（J.Y. Park、JYP），昨（19）日正式和旗下艺人一样进驻了能与偶像聊天的软体「bubble」（泡泡），网友都很好奇他的泡泡风格如何，就连他的艺人也是！

（图源：bubble for JYPnation APP截图）

昨日「朴轸永泡泡」关键字登上Twitter流行趋势，一点开不是分享使用心得就是讨论JYP娱乐哪个艺人也有关注这件事，ITZY留真和Stray Kids升玟甚至都直接订了PD nim（对其称呼）的泡泡！也因为大家疯狂讨论，「泡泡泄露」也成了热门关键字，因为除了网友泄漏朴轸永泡泡内容，订了他泡泡的艺人也泄漏啊XDDD。
（图源：Twitter截图）（图源：Twitter截图）

先说ITZY留真，有网友写下「出於好奇心蒙蔽双眼的故事」，po了留真和粉丝对话内容，留真透露了自己订阅PD nim泡泡的心路历程。是这样的，留真一开始表示好奇但怕订阅复杂，结果说「说实在是不是太刺激了？」、「会分享食谱吗？」、「会不会发自拍？」，还认真考虑买了之后昵称要不要用真名申留真去回讯息……过了5分钟，她买好了！

留真还搞笑说自己是「泡泡前辈」，有想过要不要用平语发讯息，有粉丝鼓励她就那么发，她回应「什么叫真的发，在怂恿我呢」、「我是实名啊」。

Stray Kids升玟就更好笑了，说订了PD nim的泡泡「好激动」，结果又抱怨PD nim还没已读自己讯息，像是很焦急的说「发泡泡吧再发泡泡」，过了几小时回头向粉丝分享被PD nim读了也回应了的画面，像是一般粉丝会兴奋截图分享自己被「翻牌」那样XDD。

J.Y. Park：「你好！我们灵魂伴侣小玟（민이，升玟自己设定的昵称，他对粉丝设定的同样是这个名字），以后在这里多多聊天吧^^」
小玟：「PDnim你好」
小玟：「发泡泡吧」
J.Y. Park「我也开始了泡泡，是爱豆了吧？灵魂伴侣也是爱豆粉丝？^^」
小玟：「ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ是啊!!!!!!」

由於泡泡的规定是不能泄漏与艺人聊天的任何内容，但身为艺人的升玟自己却泄漏了，粉丝对此感到有趣到不行，纷纷把泡泡截图会显示的警告画面拿出来复习，让「泡泡泄漏」也登上热门。

Stray Kids除了升玟，Felix也订了！也被好奇心驱使，问粉丝意见要不要和升玟一起订，还疑似说了被PDnim的泡泡疗愈了、感到很温暖。

今早（20日）最新消息，PDnim纷纷翻牌了订阅他的艺人，Felix、升玟、留真甚至疑是Twice定延都被PDnim回应了！

「今晨睁开眼^^」
「Felix Yes now we’re soulmates! ♡」
「升玟啊，那么今后爱豆聚在一起的时候联络我吧~♡」
「留真前辈，在这里怎么做才好，以后请给点建议吧~^^;;♡」
「那么定延啊，有什么建议吗？^^♡」

另外据说Xdinary Heroes Jun Han、NMIXX Bae也订阅了！而有兴趣的你们，不妨也订阅朴轸永的泡泡吧（非广告！），从他翻牌旗下艺人来看，是相当认真看每条留言才发现的吧？有网友分享他的泡泡风格像是「妈妈的朋友」一样很亲切，说不定会像Felix一样被疗愈呢！

*11:52更新：朴轸永也回了Xdinary Heroes Jun Han的讯息，Jun Han似乎把最近的烦恼传达了出去，朴轸永认真回覆一串文字：「恐惧不是要让你摆脱的，而是要和它共处^^ 无论怎么努力练习和准备，总会有搞砸的时候，而就算没有好好准备，也会有顺利的时候，不管结果如何都要认真练习，提高实力♡」Jun Han听了之后也回头和粉丝分享自己恍然大悟、会继续努力的。

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