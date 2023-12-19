朴信惠＆朴炯植新剧《低谷医生》海报！两人穿上高中制服，根本是《继承者们》的车恩尚＆赵明秀啊！

JTBC新剧《低谷医生》讲述前途一片光明但是迎来人生低谷的两名医生，辞职后住在屋塔房上成为邻居后，一起成长且心动的励志罗曼史。

公开的最新预告海报中，像是高中毕业纪念册那样，朴信惠和朴炯植穿著高中制服，完全就是《继承者们》的车恩尚和赵明秀啊～怎么过了10年都没什么变！以高傲的表情和姿势散发「模范生」样子的南荷娜，还有向他燃烧胜负欲的「万年第一」资优生吕正宇，加上旁边「天底下没有两个太阳，全校没有两个第一名」字，让人好奇处於竞争格局两人，会有怎样的特别的缘分。



朴信惠饰演患有「身心俱疲症候群」的麻醉科医生「南荷娜」，她通过各种努力、疯狂地学习，成爲医生后也疯狂地工作。在过著除了学习和工作以外，什么都不会做的「无趣」人生，有一天回顾自己突然毁於一旦的人生，她决心改变。



朴炯植饰演的「吕正宇」从学生时代包揽所有的全校第一名，就读韩国国内最好的医科大学后，成为实力人品兼备的明星整形外科医生，一直走在花路上，但是因可疑的医疗事故而瞬间陷入人生泥潭。



除了是两位演员时隔10年再次合作外，也是朴信惠产后复出的作品，让许多剧迷都相当期待！而《低谷医生》由《举重妖精金福珠》、《那个男人的记忆法》吴贤钟导演执导，《金秘书为何那样》、《我的室友是九尾狐》白善宇编剧执笔，将在1月27日首播。

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