《死期将至》导演：朴素淡病愈付出～成勋原本就爱跳伞，一天可跳13次！张胜祖飞车亲自上阵非替身！

公开近一周时间的TVING原创作品《死期将至》话题不断，河秉勋导演谈起更多幕后小故事，以及本剧中所有演员的用心表现。
12月15日公开上线的《死期将至》第一部分，描述因生活困境而选择跳楼轻生的崔怡在（徐仁国饰）因藐视死亡（朴素淡饰）而必须遭受惩罚，也就是必须经历不同人生的12次濒死瞬间，过程中他将体会选择轻生之后的后悔。第一部分仅4集长度，众多名演员共同演出，集集精彩。
这部作品也是在2021年公开罹患了甲状腺乳突癌的朴素淡手术后再度复出的第一部作品，导演大赞她在现场拍摄时从未显露疲态，并且带来了精采的演技变身。制作发表会上朴素淡曾说自己在拍摄过程中虽然很累，多亏了所有人的帮忙让拍摄圆满结束。会后导演问到她为何不说出自己很累？朴素淡则表示，若造成他人的困扰自己会更难过，导演认为她表现得相当专业，很感谢她的努力付出。导演也为她在现场安装空气滤清器，希望多照顾她的健康。
这部电视剧也以真实状态拍摄多过於CG后制。第二集当中有金康勋与徐仁国互换身体的场面，导演表示这场戏是没有CG而以镜中反射来进行拍摄，所以很多工作人员必须闪躲以免出现在镜头中。导演记得那场戏拍摄了一整个上午，幸亏在NG了18次之后完成。
不得不提到帅气的极限运动家，由成勋饰演。导演提到因为此角色而询问了专业的降落伞公司，没想到开会时该企业负责人告诉导演，演员成勋因为个人兴趣，所以每周末都会来这里跳伞，於是导演立即连系了成勋，虽然戏份不多，但成勋却爽快答应接演，想展现给大驾看看跳伞有多好玩，还反而感谢导演给他机会演出。
原来成勋每周末都自费花钱去跳伞，一天可以跳13次！导演因为拍摄的时间是炎热的夏天，而对成勋有些抱歉，成勋并不以为意，甚至说得到了免费跳伞的机会！成勋也相当认真的练习剧中的台词与呈现撞击等动作的戏码。
接著导演提到了在剧中需要有飞车与多场动作戏码的张胜祖，他骑车时并未戴安全帽，於是采用无人机跟拍，从后方拍摄到他的正脸，也因为他不是替身演出而画面绝对可用，并且为了租下拍摄场地的一座桥，用尽了所有人脉去拜托，都不得其门而入，过程非常辛苦差点放弃，但制作费也无法负担全CG的特效后制，幸好最后有了转机，桥上愿意出借拍摄。
《死期将至》即将於1月5日公开第二部分，尚未登场的金材昱也将正式出现，与刑警吴正世共同进行搜查，这部分会与原创漫画有所不同。导演更大赞所有演员的表现都让他相当满意，有些不一定是耍帅的角色，每一个人却都演出了角色的帅气，让他深深感受到演技的力量，也请所有观众们继续期待第二部分剧情。
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