【韩网热帖】「警告」保镳不要推粉丝的IU，网评：能成为顶流不是没有原因的

当男团BOYNEXTDOOR的壮汉保镳大力推搡女粉丝一事闹得沸沸扬扬之时，有网友公开了IU遇到同类事情时的反应，引来网路上一片称赞声。

IU也被几名男保镳护在身边，小步伐慢慢往前挪动，当IU看到身边的男保镳意图推开一旁的粉丝时，她拍了拍对方，示意他「不要推喔」、「不能这样喔」，可爱的模样让保镳都看了忍不住一笑，火速缓解了当时的气氛。



看到相关场景后，韩网上也也引爆热烈反响：

1. 她能成为顶流不是没有原因的

2. 这才是正确的啊，放任保镳任意胡为的人才奇怪吧

3. 这才是爱粉丝的真正表现啊

4. 这才是对的啊，凭什么不把粉丝们当人看，我也追星，看到那种保镳真的瞬间幻灭

5. 正常人都是这反应，也能看出经纪公司和艺人的水平

6. 男团为什么都这么傲慢？全都一个德行

7. 我更想称赞IU，那些只是看著，毫无反应的爱豆，真的爱不起来

8. 这才对啊，看到眼前的粉丝被推，怎么可能无视

9. 而且这位保镳也没有任何暴力行为，真的是人的水平不一样

10. 据说这位并不是平时跟著IU的保镳，确实比以往推人推地厉害了一点点，所以IU才出面制止的

11. 其实我并不怎么喜欢IU，但是那些有点资历的爱豆们你们好好学学她，这都是可以学的

12. 这才对啊，先不说是不是艺人，推搡别人就不对啊

13. 老实说有点资历的爱豆完全能做到，只是他们不做而已。 连公司都不敢动的王子们，当然不会关心粉丝的死活了，只要一句谢谢，我爱你们，就能牢牢圈住粉丝的心

14. 这不是IU有多伟大，而是这才是正常人该做的事情

15. 别总是说男团都一个德行，我本命团绝对不那样

16. IU真的很好，不过爱豆可能没有自我，被教育成即使身边有人飞出去，或者周围有人喊他、发生什么事情都不要管，一直往前走

17. 据说去机场的粉丝里很少有那种紧贴上去的人，但实际上这种人还蛮多的，会伸手去摸，这种人站在后面真的很可怕

18. BOYNEXTDOOR还是新人啊，怎么能和IU比较，IU算是公司「社长」级别了吧，她一句话当然可以压制保镖了

19. 楼上的，开什么玩笑，BOYNEXTDOOR是雇主啊，有什么不能说的

原文：https://theqoo.net/square/3041843050

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