AAA上厕所总是不对时机！Stray Kids今年3RACHA飞奔领奖，去年坐错位置视线无处安放

大势男团Stray Kids 14日在《2023 AAA》颁奖典礼闹笑话，小分队3RACHA领制作人奖，在观众眼里看起来好好的，但倘若你知道背后发生什么事，肯定会笑到不能自已！

有现场影片曝光，正当台上要颁发最佳制作人奖时，Stray Kids成员彰彬和HAN结伴要去上厕所，才要走离会场就听见自己的小分队名字「3RACHA」……HAN二话不说赶紧飞奔上前，彰彬也努力边跑边走跟上，两人先回自己大队的桌子接受队友恭喜，再和3RACHA方灿会合，小分队三个人才聚齐上台。

하씨 또 봐도 웃기네

쓰리라차! 하자마자 지성이 먼저 보내고 오도도 뛰어가는 승민이 봐 환상의 댕카스다

pic.twitter.com/MpPkcS402p — 아리양 (@ari_91422) December 14, 2023

这段短短的幕后花絮笑死网友了，网友看了看笑称他们是「史上第一个要去厕所结果得奖的爱豆」、「好险不是上到一半得奖」，也有人这才知道：原来他们不会提前知道自己得奖。

还有很好笑的是，粉丝发现彰彬和HAN跑回座位时，整团数一数还是少了个人，原来铉辰更早就去上厕所了人还没回来！要是刚好彰彬和HAN早一点就跟个铉辰一起去上厕所，不晓得颁奖场面又会变什么样子？铉辰后来也在直播承认这件事，当他回来后听说3RACHA拿了奖，很尴尬的压低声音问：「怎么不叫我……」



쓰리라차 상받을 때 어디 갔었냐구요?

너무 갑작스러웠어요 심지어 저는 화장실 간다고 스탭분들한테도 말씀을 드리고 갔다왔는데.. 엥? 간 김에 그냥 있었는데 갑자기.. 엥? 현진아 쓰리라차 상받았대 이래가지구

!! 저 왜 안 불러줘써요~!!!



현진이 당황 황당 띠용 얼굴 또 나왔다ㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/HzJ71a5Vkq — 황뚜 (@skzhyunjinS2) December 17, 2023

当知道幕后发生什么事，再回顾3RACHA上台领奖的画面，又是不同的想法了，不少粉丝开玩笑说只有队长方灿一个人很开心发言，旁边没上到厕所的彰彬和HAN笑容很勉强，根本憋不住了。他们下台一时走错边也被粉丝捕捉，急急忙忙的样子再次出了糗。



而Stray Kids去年也在AAA因为厕所闹出笑话，那次还是整团8个人一起！

事情是这样的，去年他们更大群集体去上厕所，回来找不到位置坐了不该坐的位置，因为那是表演舞台啊！要上桌子表演的KARD志佑，见状不敢随意更动表演，毕竟动线都是安排好的，穿著短裙就站上桌子表演。没关系，只要我不尴尬尴尬的就是别人，围著一圈的Stray Kids不是看向远方就是低头假装(?)沉浸在音乐。



스트레이키즈 AAA 시상식 pic.twitter.com/fHFEkUiCUa — 연예계 아카이브 (@showbizidol__) December 13, 2022

今年又经历了差点因上厕所错过领奖，Stray Kids可是连续两年在AAA都闹笑话了，粉丝笑说他们根本是「厕所男团」、「和厕所结下不解之缘了」、「在AAA有厕所魔咒」，也有人回顾了更多过往说「他们真的很爱组团上厕所」。

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