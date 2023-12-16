乍看吓一跳的海报XD 美珠新节目披婚纱当新娘，新郎二选一金钟国or俞世润？

歌谣与综艺双栖的美珠（李美珠），近日有了新节目，她竟披上婚纱当新娘！和她一同入镜的还有金钟国与俞世润，这是要选新郎的节奏吗（海报设计还有点狗血剧的既视感XD）？

原来，这是Mnet推出的新节目、新恋爱综艺《Couple Palace》（커플팰리스）海报，是让向往完美婚姻的100名单身男女配对成真实情侣的节目，由《看见你的声音》李善英CP和《恋爱捕手》郑民硕PD携手打造。



MC邀来金钟国、俞世润与美珠。金钟国和俞世润是继《看见你的声音》系列后再次与李善英CP合作，与美珠三名MC会分别以未婚者、已婚者（俞世润已婚）的角度主持、交流。



回到海报，推特网友说「还以为美珠要结婚了我的天」「不是，天啊……居然穿了婚纱晚礼服……应该会有单独海报吧？」MC三人不是美丽就是帅气，希望真的能等到单独海报啊！



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