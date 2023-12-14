金在中〈Mirotic〉MV太性感，ATEEZ崔伞坦言看了睡不著，网友：原来不是只有我这样

讲到东方神起神曲绝对有〈Mirotic〉（魔咒-MIROTIC、咒文），《在朋友》上周播出的ATEEZ成员伞、吕尚与友荣作客集数，ATEEZ见到金在中便提及此首歌曲，他们的直言相当爆笑。

友荣边比动作边叙述：「我开开始有爱豆梦的时候，看著哥的MV〈Mirotic〉，哥被捆著，被蓝色的铁炼捆绑著，还槌一下墙……」结果伞很老实的说：「我看了那个睡不著了，因为有点色情……」全部人都笑出来，伞继续说：「我现在看这个是对的吗……脸都变红了，在爸爸办公室看的……」



金在中似乎对后辈说「色情」没什么感觉，只是跟著大家笑并反问：「那有很色情吗？」不过要知道，〈Mirotic〉是2008年发行的，是15年前的歌曲，对三名1999生的ATEEZ成员来说，他们当时还只是9岁国小生啊！



▼节目5:31附近（已定位）



此片段播出后，网友似乎很有共鸣！网友留言‎「原来不是只有我这样」、「小时候怕被爸爸妈妈发现，所以躲起来看〈Mirotic〉了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「现在来看〈Mirotic〉在中确实很性感ㅋ」、「老实说确实很成熟，西装也是最棒的...b」、「现在看〈Mirotic〉MV也是大发到难以言喻的程度」，也有人说「比起〈Mirotic〉MV，专辑封面更性感」。

那么你呢？初次看到〈Mirotic〉MV是什么感觉呢XD？

▼〈Mirotic〉MV



▼专辑封面



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻