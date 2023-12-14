金在中〈Mirotic〉MV太性感，ATEEZ崔傘坦言看了睡不著，網友：原來不是只有我這樣

講到東方神起神曲絕對有〈Mirotic〉（魔咒-MIROTIC、咒文），《在朋友》上週播出的ATEEZ成員傘、呂尚與友榮作客集數，ATEEZ見到金在中便提及此首歌曲，他們的直言相當爆笑。

友榮邊比動作邊敘述：「我開開始有愛豆夢的時候，看著哥的MV〈Mirotic〉，哥被綑著，被藍色的鐵鍊綑綁著，還槌一下牆……」結果傘很老實的說：「我看了那個睡不著了，因為有點色情……」全部人都笑出來，傘繼續說：「我現在看這個是對的嗎……臉都變紅了，在爸爸辦公室看的……」



金在中似乎對後輩說「色情」沒什麼感覺，只是跟著大家笑並反問：「那有很色情嗎？」不過要知道，〈Mirotic〉是2008年發行的，是15年前的歌曲，對三名1999生的ATEEZ成員來說，他們當時還只是9歲國小生啊！



▼節目5:31附近（已定位）



此片段播出後，網友似乎很有共鳴！網友留言‎「原來不是只有我這樣」、「小時候怕被爸爸媽媽發現，所以躲起來看〈Mirotic〉了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」、「現在來看〈Mirotic〉在中確實很性感ㅋ」、「老實說確實很成熟，西裝也是最棒的...b」、「現在看〈Mirotic〉MV也是大發到難以言喻的程度」，也有人說「比起〈Mirotic〉MV，專輯封面更性感」。

那麼你呢？初次看到〈Mirotic〉MV是什麼感覺呢XD？

▼〈Mirotic〉MV



▼專輯封面



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