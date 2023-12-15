《运气好的日子》柳演锡想摆脱善良形象！「希望观众们期待我呈现的多样化面貌！」

刚刚终演的电视剧《运气好的日子》，由李星民以及柳演锡的强烈对决带来紧张的剧情发展，柳演锡也带来与他原本给大家的温暖善良形象完全相反的演出。

柳演锡表示，本次所饰演的连锁杀人魔角色，设定上患有精神疾病，其实这样的角色观众们看过太多了，他希望带给观众一种不一样的精神病患者感觉，另外就是还患有无痛症，他选择以开朗的表情以及不时带有威胁语气，逼别人听他说话的样子来表现，呈现出他似乎非常享受与李星民同车的旅程，也表现出用天真单纯的语气来诉说自己残忍的杀人过程。



柳演锡的外型一向给人温和的感觉，加上一连演出多次的医师角色，更加深植人心，虽然他也曾在《狼少年：不朽的爱》以及《毒枭圣徒》演出反派或疯狂的角色，但很多作品在角色上的设定仍然以善良暖男为主。原本觉得《运气好的日子》应该会让大家感受到反差非常大，不过柳演锡表示这个角色在剧情前期仍然是相当正常的样子，一直到中后段才表现出杀人魔的凶狠眼神，所以不至於让观众立刻感觉到有很大转变。



作为演员，柳演锡当然期待自己有更多变化，与其被定型在善良角色，他更希望观众们会期待他呈现多样化的面貌，於是柳演锡与导演都想呈现新的一面给观众们，所以在本剧中呈现了非常立体的多样面貌，柳演锡并非喜欢演出反派角色，而是享受能够展现新的形象这个过程。本次的演出也得到许多观众们的好评，虽然在柳演锡脸上是同样的笑容，看了这部作品的人却会感到他笑起来有点吓人，可说是本次的演出相当成功。



《运气好的日子》剧情描述一位计程车司机吴泽（李星民饰）就如同平日一般载客，没想到一个特别的客人金赫洙（柳演锡饰）上车后，却改变了他的人生……

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