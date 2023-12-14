李圣经&AKMU李灿赫合唱MV不到1天破百万观看！上次合作的《冰雪奇缘》OST也不能错过！

模特儿出身的李圣经，会演戏又会唱歌已不是新闻，不只唱过自己演的戏剧OST，还和歌手The Papers、Eddy Kim、PSY与LOCO合唱过，最新合作对象是YG娱乐同门的AKMU（乐童音乐家）李灿赫！

李圣经首度用歌手身分及个人名义推出的单曲〈Eat Sleep Live Repeat（好好吃饭好好生活）〉与AKMU李灿赫合作，音源与MV昨（13）日上线，MV不到一天就破百万观看，歌曲本身与MV的拍摄，用慵懒氛围道出分手后的心境，颇受网友喜爱。



底下网友留言「歌太好听了真的！！很棒的，像惊喜礼物一样的歌曲……李圣经演员歌也唱得很好……李灿赫状态疯了，歌曲太好听差点流泪了……我会听到腻的，爱你们」、「离别也要装酷，不错啊，是让脑袋清醒的节奏，作曲家好像很能理解」、「漂亮的人唱著漂亮的歌啊！」……等等。



李圣经与李灿赫声音搭配成功激发出化学反应，而这其实是他们第三次合作了。李圣经2016年就曾演出AKMU〈RE-BYE〉MV，今年李圣经也受邀AKMU主持的音乐脱口秀《The Seasons》第三季。《The Seasons》节目上，李圣经和李灿赫演唱迪士尼动画冰雪奇缘歌曲〈Love Is an Open Door〉，两人清澈嗓音配合得当惊艳全场，和此次的〈Eat Sleep Live Repeat〉完全是不同风格，节目片段释出3个月在YouTube已近300万观看次数，IG短短几秒的片段也高达49万赞数。



李圣经起初就因为随口唱《阿拉丁》主题曲〈A Whole New World〉，歌声甜美具穿透性一鸣惊人，直至今日仍有不少人赞叹她就是「迪士尼公主」，如今发行歌曲〈Eat Sleep Live Repeat〉又让人听见不同风格的李圣经、听见她的突破性。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻