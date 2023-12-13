「我二十」！金在中出道20周年FM海报超少年！上礼拜ATEEZ友荣才听到真实年龄吓呆

金在中本月26日逢出道20周年，明年将率先在首尔举行出道20周年特别粉丝见面会「I'm Twenty in Seoul」，昨（12）日公开了海报，「少年感」十足相当吸睛。

海报上金在中穿著学生制服（校服），尤其演唱会名字还叫「I'm Twenty」，说他是20年绝对有人相信！有粉丝找出金在中在东方神起出道早期也穿著校服的照片比对，岁月几乎没有在金在中脸上留下痕迹啊！



존잘 아이도루 김재중 pic.twitter.com/6q8QN2svAY — 기승전 김재중인 모나이요 (@monaiyo) December 12, 2023

金在中明年1月足龄就满38，近期他活跃在个人YouTube节目《在朋友》，常常有来宾问他如何保养的。上礼拜他与东方神起、JYJ队友金俊秀合照才掀起热烈讨论，因为两人都没什么变！



搞笑的是，上礼拜另一组来宾ATEEZ成员伞、吕尚与友荣，友荣不可置信金在中已经三十中半了，听到「快四十了」惊讶不已，当金在中举例和自己同龄的人有知名宠物训练师姜亨旭，友荣更是夸张惊呼，系列表情包马上成为迷因（Meme）XDD。



우리 우영이 김재중님이 강형욱님이랑 동갑이라는 이야기 듣고 엄청 크게 놀람 ㅜㅜㅋㅋㅋ pic.twitter.com/hfxny5wqSy — 제로 (@frxom0) December 4, 2023

▼影片28:25附近（已定位）



金在中出道20周年特别粉丝见面会，是演唱会也是他的生日会（生日1月26日），举行於1月20日、21日，地点於首尔汉南洞Blue Square。金在中已透过《在朋友》邀约许多歌手如秀英、玟星参与自己20周年纪念专辑，想必也是众多粉丝与网友期待的吧！

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