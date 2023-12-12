「胡子始源」用贾伯斯Style教你怎么玩《死期将至》预告！台湾ELF请放心，他胡子已刮！

崔始源近几个月为了拍摄电影《Lobby》留起大胡子，就连Super Junior演唱会、粉丝见面会活动都和大胡子一起亮相，到哪都成为众人焦点。

始源10月起在IG发的照片，只要是顶著胡子就会引来艺人朋友留言，队友希澈就表达很酷很羡慕、希望他不要剃掉，李龙真看著始源被军队教召说像「佣兵」，卢弘喆喊：「我们毛人（털보）回来了！」



10月初举行的Super Junior 18周年特别活动（SUPER JUNIOR 18TH ANNIVERSARY SPECIAL EVENT），始源大胡子唱跳简直成为经典，和另外两个忙内Line队友厉旭、圭贤组「宝宝Line」反差超爆笑，他还趁机捧著脸装可爱提醒大家他可是忙内！结尾心得时间还搞笑模仿贾伯斯（Steven Jobs）介绍产品：「三星、Apple、iPhone、iPad。」



没想到，「贾伯斯哏」（哏=笑点）又被他拿来宣传新戏了！他将在《死期将至》特别演出徐仁国的其中一个转世，他除了胡子还加码戴上眼镜，拿著平板打开预告，彷佛重点是介绍平板：新一代iPad，能配合影片，就算怎么翻转画面永远是水平，还有iMax效果（？）……



其实，就算平板360度旋转，预告画面还是维持水平，那是《死期将至》该支预告片本身所做的巧思啊！



始源虽然留大胡子相当搞笑，不过不少粉丝ELF希望他赶快刮掉，尤其是台湾ELF呀，因为Super Junior 明年1月就要来到高雄和台湾粉丝见面了！不过各位可以放心了，始源剃胡子了！10日他po了一张没胡子的照片说：「I'm back.」希澈还很伤心留言「不是……那帅气的胡子，怎么就变生鸡的样子了」。



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