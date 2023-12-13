又一位成功追星的明星小粉丝！热门影集《星期三》小狼女Emma与本命团SEVENTEEN见面，开心晒出大合照～

【多图】恭喜 Emma Myers（爱玛・梅耶斯）成功追星！同时她也是海外宣传的一大功臣，大家还记得她在节目上热情介绍SEVENTEEN的模样吗？有够可爱的～。

在 Netflix 美国恐怖喜剧影集《星期三》（Wednesday）中，饰演女主室友的可爱小狼女演员Emma分享的最新近况照中引发热烈讨论。



Emma 与妹妹 Isabel 一同到访了 SEVENTEEN 所在的练习室，并与他们合照，看起来是渡过了非常愉快的时光，粉丝们一一献上祝福，并称赞她是「成功的粉丝」、「恭喜你如愿见到SEVENTEEN了」、「好替你开心啊！」、「你是这世上最幸运的克拉（CARAT，粉丝名）了」，不只自己是明星，更成功与自己心爱的明星们见面～。

▼一张是与所有团员们合照，配文写上：「say the name!」是 SEVENTEEN 团队打招呼时的开头口号。



▼另一张则是与小分队BSS（夫硕顺）的合照，看起来好欢乐啊～！



Emma 因为演出影集《星期三》的小狼女依妮・辛克莱（Enid Sinclair）一角而爆红，曾在专访节目上热情介绍自己热爱的KPOP男团SEVENTEEN！并认真介绍他们团名的由来，当时还成为了一大热门新闻话题，可见她的热情绝非一般。而这一次的练习室近距离会面就让Emma梦想成真啦！

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