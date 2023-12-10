世界首例！韩国首尔「无人驾驶巴士」深夜上路，2024年上半年开始收费运行

12月4日，韩国第一列、也是全球第一列「深夜无人驾驶巴士」在首尔投入使用，车内有技术人员代替司机、乘客须全部坐在座位并使用安全带，不少人分享了新奇的搭乘感受。

这列无人巴士班次是「深夜A21」，4日夜11点30分首次上路，在首尔市合井站和东大门站之间循环运行，至次日淩晨5点10分。 自动驾驶区间为9.8km，单程经停20个车站，与普通巴士在相同地点上下车。



与普通巴士不同的是，无人巴士不设站席，所有乘客必须坐在座位上并使用安全带;驾驶位坐有一位「试验司机」，原则上负责技术支援和检查、无需触碰方向盘，不过首日实际发挥的作用之一是告知乘客座位已满、请搭乘下一班。

据悉，无人巴士速度基本定於40km/h以内，搭载了减速系统以应对转弯路段，当天从弘大入口到新村站之间的转弯表现十分流畅平稳。



联合新闻采访了数位搭乘无人巴士的乘客，大部份表示除了车速略慢、紧急停车不够柔和之外，几乎与真人驾驶无异。也有人表示不习惯搭巴士还要用安全带，但考虑到试运营期间免费，仍愿意继续搭乘。

大部份网友对深夜无人巴士持正面态度，认为可减少事故、提高夜间出行便利度、希望在全国推行，也有人担心造成岗位减少，亦对於无人驾驶如何应对深夜醉汉提出疑问。



韩国首列深夜无人巴士将免费运行一段时间，提高稳定度之后於明年上半年转为收费运行，同时考虑延长运行区间、增设连接都市和郊区的长途路线等。



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