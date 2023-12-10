【K社韩国小百科】便利度升级！韩积极吸引外国观光客，新推境外卡叫车app、多功能电子护照、多国语实时翻译器

之前去韩国玩时感到头痛的很多问题，现在都有了新的解决方案！终於可以像韩国人一样用手机叫计程车、无现金结账啦XD

1. 外国人专用叫车app「TABA」



首尔市本月1日推出外国观光客专用计程车叫车app「TABA」。 目前韩国人叫计程车大部份使用Kakao T和Uber，但前者只有韩文和英文介面、后者可绑定的外国信用卡种类有限，令很多外国游客感到不便。

「TABA」可直接使用游客在本国的手机号进行身份认证，亦可使用外国信用卡结帐，输入目的地即可确认费用及选择路线。 系统语言目前支持英文、中文（简繁）、日文及泰文，明年上半年还会添加越南文、印度尼西亚文和俄文。

同时，「TABA」里有200多个观光景点的介绍，感兴趣的话可以直接在页面下端按「立即前往」，即可自动定位叫车。



2. 多功能电子护照



首尔市本月10日宣布推出外国人专用app「TripPASS」，生成电子护照QR Code（二维码）后，无需实体护照或信用卡即可进行结帐、退税、搭乘大众交通工具。

「TripPASS」会基於护照讯息自动生成预付卡，与用户信用卡绑定后即可在CU便利店和事后免税店进行结帐和退税，明年上半年适用范围将扩大到现代免税店、新世界免税店、GS25。 预付卡包含交通卡功能，可搭乘韩国所有大众交通工具。



系统语言目前支持韩文、英文、日文、中文（简繁），明年上半年将添加越南文和泰文。 微信用户亦可通过小程序「Wechat_Trip.PASS」进行护照认证并使用微信支付结账。



3. 多国语实时翻译器



首尔交通公社本月4日开始使用运营「多国语言实时翻译服务」，方便外国游客与地铁站内的韩国工作人员面对面沟通。该服务是架设在游客与站内人员之间的一块透明屏幕，游客用外文提问即可由AI实时翻译为韩文，站内人员用韩文作答后再实时翻译回外文予以显示。

该服务支持英文、日文、中文、泰文、越南文、马来西亚文、印度尼西亚文、西班牙文、法文、德文、阿拉伯文、俄文等13种语言。 目前在明洞站开始4个月的试运营期，明年计划在首尔站、梨泰院站、金浦机场站、光化门站、弘大入口站投入使用。

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