《和我老公结婚吧》演技只是演技！李伊庚：「若我没有推开朴敏英，故事就不会展开」引爆笑XD

念完台词马上低下头来说：「对不起…」超期待李伊庚这次在《和我老公结婚吧》的表现！

预计於明年（2024年）元旦首播的tvN新月火剧（周一、二播出）《和我老公结婚吧》，是一部描述罹癌女子姜智媛在目睹渣男老公与挚友出轨后惨遭杀害，紧接著穿越回到10年前，誓言要将如阴沟般的命运还给他们、并重新开创自身命运的奇幻复仇故事。由朴敏英、罗人友、李伊庚、宋昰昀等主演。

由於原作网路小说和同名改编网漫均有高人气，从选角开始就引起关注。除了时常在大、小萤幕上演出搞笑角色外，也活跃於各大综艺节目的李伊庚，浑身充满喜感，这次则要在《和我老公结婚吧》饰演「渣男」，无疑是新挑战。

在剧本阅读现场，李伊庚不改幽默本色并表示：「虽然是最坏的角色，若是我没有推开智媛（朴敏英 饰），就不会有这个故事！」引发爆笑。





仅仅是排练台词，都能让人「血压飙高」。无论是和「小三」计画著等老婆死掉就买房子，还是变身为「妈宝」担心妻子罹癌后就没人煮饭给自己吃，李伊庚把「渣男」诠释的太好了！

但演技只是演技，说完这写台词的李伊庚瞬间羞愧感来袭，并低下头说：「对不起…」李伊庚接受采访时表示：「为了看起来有点可爱、又能感受到人情味的演技，正在努力准备中。」

（这才是小编熟悉的李伊庚XD）

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