JYP注册「TWINZY」的商标！是要推出女团小分队？网猜是TWICE、ITZY、NMIXX、NiziU的缩写！

有著「女团名家」称号的JYP娱乐，目前旗下有TWICE、ITZY、NMIXX等人气女团。

近日，就有眼尖的网友发现JYP注册「TWINZY」的商标权，不少粉丝猜测这个名字是以JYP所属女团的名字来命名的。TW（ICE）、I（TZY）、N（MIXX）、（NI）ZI（U），并猜想会不会是限定组合。



消息一公开也在韩网引发热烈讨论，网友纷纷表：「应该会很有意思」、「感觉是像双胞胎风格的ITZY小分队」、「哇...JYP女团们会组成小分队吗...？好期待啊」、「好心动啊 怎么办」、「是GOT the beat吗」、「拜托你们做Project组合」、「如果要唱的话，好好选一下歌吧」、「呜哇～超好奇谁会出来，期待」、「粉丝们说是ITZY小分队」、「JYP不会做SM的事情，粉丝们应该也很讨厌」等等。



此前SM也曾推出「Girls On Top」的特别企划，集结公司现有女艺人，并根据歌曲的主题而组成各有不同的限定团体。推出的第一组女团「GOT the beat」由BoA、少女时代的太妍和孝渊、Red Velvet的Seulgi和Wendy，和aespa的Karina和Winter组成，当时发行歌曲时也有不少热度。



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