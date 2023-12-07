【讨论】【有雷】Netflix《欢迎回到三达里》女主遭诋毁身败名裂，为何仍不愿讲出真相？

上周开播的《欢迎回到三达里》大家追了没？其实小编有一点点似曾相识的感觉，想起至少3部韩剧... XD好在追下来感觉还是蛮不一样的，而且对女主的心境感到好奇。

*以下有雷哦！！



看完前两集对女主所处状况竟很有代入感，也许是申惠善演技太真实，让人几乎能同步感受到三达问心无愧却被外界误解的惊愕、愤怒、委屈和无力。 三达似乎大部份时间对质疑保持沉默，只有一开始明确回应合作方说不是那样，澄清声明也只发了一家媒体（还被压下来），之后就对手机中善意或难以看做善意的问候不闻不问。



其实蛮好奇，以三达「睚眦必报」的个性，不是应该用尽一切方法澄清并还击吗？剧中她给出的理由是「丢脸」：自己居然被劈腿，太丢脸了。 三达的姐妹无法理解，三达从小的梦想就是离开「小溪」前往首尔，难道「丢脸」是比梦想更重要的事？



第二集结尾，三达突然意识到可能真的有给方恩珠造成心灵伤害，立即关切地询问对方，看来愤怒过去后她的本性还是很善良心软...... 不过这也可能导致她因另一个考量而拒绝公开事件始末：万一这次换方恩珠被大众批评、承受不住压力再次跳江，三达又怎么能面对？



看到目前越来越很好奇，这位享誉国际摄影师的名声该如何恢复，编剧究竟会给出什么解法呢XD毕竟如果真的让三达失去拼搏18年积累的一切，好像不是太符合韩式疗愈剧该有的走向耶？好想知道大家的想法，救救三达啊~



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