《在朋友》最荒谬的一集！金在中乱认VIXX成员引发全体记忆大丧失

《在朋友》自从第二集INFINITE成种和TEEN TOP NIEL作客，就开始朝奇怪的方向走去，金在中搞错来宾背景甚至是团体名字，还有「公开恋爱」、对「女朋友」打招呼装可爱……都成为几大卖点。

最近有一集金在中可以说「ㄎㄧㄤ」（昏头）到最顶点，也就是VIXX成员Leo、KEN、HYUK作客的集数，连VIXX成员自己都沦陷！



事情是这样的，VIXX出道11年生涯首度登上YouTube综艺就选《在朋友》，也许是因为「Hot Body」Leo和金在中直到2019年还有联络，但金在中完全不记得！金在中也坦承手机里现在找不到任何VIXX成员，之前来过的来宾包括李洪基、CRAVITY刑准和TEEN TOP Niel也没存电话，完全背离《在朋友》就是要结交好友的节目宗旨。

Leo故意逗金在中，让金在中搞不清楚当年和自己有联络的人是谁，金在中一度以为是Ken还和Ken拥抱说抱歉，笑翻VIXX三人和所有工作人员了！金在中看到工作人员频频笑场制止他们：「不要再笑了！」随后才反应过来并指著Leo：「是你吗？我真的不知道……对不起……」并解释自己大多是靠著萤幕看VIXX的。



搞笑的是，Leo也不记得自己怎么和金在中认识的，不过说两人有2、3年都会发简讯联系。「基本上私下会连络后辈，我都会遵守两个原则，是对方很善良，二是对方很帅……」金在中想为辩解但越描越黑，讲到自己也当机！直到Leo大笑才解开这尴尬。



聊到音乐剧，金在中灵机一动联想JYJ队友金俊秀，指向Ken问：「和俊秀一起拍音乐剧对吧？」殊不知Leo接话：「是我……」话一出再度笑翻众人！金在中都想找地洞钻了，Hyuk也发现工作人员都在看笑话不帮忙，金在中只好替自己缓颊：「这就是《在朋友》的魅力。」



此集标题叫「集体严重失忆症」不是没理由的，一山还有一山高，失忆的不只金在中和Leo还有Hyuk！金在中让Hyuk猜猜摄影师里谁和自己同年，结果Hyuk倒比了摄影师身后的一个人，Leo却说：「是我们公司（Jellyfish娱乐）的。」场面再度焦土化！此时换Hyuk替自己说话：「此次专辑概念是『Amnesia』（主打歌〈Amnesia〉，意思即失忆症）……」金在中也顺势正当化自己前面的行为：「很有趣吧？我从开场就知道！」（最好是XDD）



Amnesia就这样继续传染，又回到金在中身上。工作人员随堂考金在中VIXX谁是谁，他马上搞混，轮流喊Hyuk和Leo是Ken（Ken不是你第一个误会是朋友还抱抱的人吗？？？）……Hyuk：「这种程度我觉得不只是忘记而已……是不是应该去医院？」金在中再度躲起来，冷静后反驳：「他们的主打歌是记忆丧失！我是故意在宣传的！」



对了，经典的「女朋友哏」这集也有出现，金在中冷不防说出自己「正在公开恋爱」，Leo张大嘴不可置信，好险Ken知道这哏解除危机，不过Hyuk反过来问金在中：「这样不只一两个人，那是脚踏几条船？」……金在中愣了一下骄傲回应：「多帅啊！我的人生！」



▼快来看这集笑点超密集的《在朋友》！上述笑点都帮你标好了：4:40、8:36、12:43、28:47



▼也来听听VIXX〈Amnesia〉吧！



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