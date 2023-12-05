外网传G-Dragon&金高银热恋！同地点不同角度的照片是证据，韩网友：真的假的？

韩媒体「INSIGHT」爆料最近G-Dragon（权志龙）和金高银热恋的消息以新浪微博为起点迅速扩散中。

根据「INSIGHT」报导称，微博相关帐号爆料「GD和金高银好像在谈恋爱」，并公开了多张所谓的证据照，这一消息也火速在韩网上传播开来，引来广大韩网友的关注。



帐号曝光的照片为GD和金高银分别公开的照片，疑似在同一个场所拍摄，装潢相同，只是角度略有差异而已。 还有他们都分享过太阳的照片，也只是角度不同，旁边的树枝几乎一模一样。



此外，还有照片被指是GD和金高银同行时所拍下，不过因画质模糊不清，很难分辨出是不是他俩。



这样模棱两可的「证据」让部份网友认为「太荒唐了」，同时也有不少人怀疑「可能是真的」，大家纷纷留言表示：「真的吗？」、「感觉照片都是假的」、「这种照片能算证据吗？」、「即使他俩真的交往了，只要自己不公开，我们就不要多过问了」。

GD和金高银都是CHANEL(香奈儿)的大使，两人曾一同出席过今年9月的品牌活动。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻