你俩是女团编外成员吧！Key&赵权时隔13年再斗舞，完美演绎超有名的「骨盘舞」

时隔13年，SHINee Key和2AM赵权再次尬舞！

日前播出的《惊人的星期六》最新一期中，赵权作为嘉宾前来做客，一见到Key就透露想到了《Star King》时期，因2AM和SHINee出道时间差不多，从很早开两团始就经常被当作竞争对手拿来比较，这次也不例外，许久未见的两人同框时瞬间让无数观众找回了13年前他俩在《Star King》 中斗舞的场景。





자료화면 보다가 내가 다 기빨림 pic.twitter.com/haf3gWRHdv — 샤부샤부 (@91WSSTT) December 1, 2023

第一个游戏环节是猜男团Seventeen的《音乐之神》，Key只用了两个回合就猜中。 接著赵权也猜对了Brown Eyed Girls的经典名曲《Abracadabra》，他和Brown Eyed Girls的佳仁（Gain）还曾是《我们结婚了》中最热门的CP，甚至赵权在2AM活动时期还模仿过这支舞，能猜中也在大家的意料之中。

现场气氛已经推至顶点，在周围嘉宾的「怂恿」之下，Key和赵权时隔13年再次同框斗舞，惊得Key连连表示「这要怎么赢啊」，最后再三拜托才变成了两人合跳。 赵权当天穿的是女装，十分符合「女团」的人设。



相关场景很快就成为韩网热搜，引得广大网友留言，表示：「这个场面太搞笑了」、「疯了疯了，我要被笑死了」、「最近爱豆的综艺怎么越来越搞笑了」、「赵权这个短发造型也太美了吧」等

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