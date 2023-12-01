【韩网热帖】7年前这个时候搞垮了大韩民国的电视剧

就是《孤单又灿烂的神—鬼怪》（播出日期：2016年12月2日—2017年1月21日）

韩国网友评论：

1. 已经... 7年了...？

2. 每年都要重温，今年又到时候啦

3. 现在看也不觉得过时

4. 作为参考，2016年出生的小孩明年就要读国小二年级

5. 之后推出的非人类剧都会被拿来比较，比如「像鬼怪」、「不如鬼怪」kkk品质就是高到这程度



6. 然而我到现在都还没看......

7. 没办法重温，太肉麻啦

8. 我第一个小孩的胎教就是《鬼怪》kkk

9. 感觉只过去4年而已，那3年哪里去了？

10. 每年从秋季转入冬季时都要重温，不管看多少边都觉得很舒服，不愧是名作

11. 我的人生剧ᅲᅲ 要再看多少遍才能不悲伤呢？

12. 我每次都等到剧终才追，但那个登场戏实在太帅，不得不开始了kkk

13. 把我也搞垮了... 那时正是高中毕业典礼，所有人都在交换棉花花束kkkkkk



14. 不只大韩民国，也掀翻了整个东南亚

15. 全家都深陷其中kkk

16. 《鬼怪》是7年前，这惊讶程度堪比《冰雪王国》是10年前

17. 和电影《情书》一样是冬季必看

18. 因为这部剧去了魁北克一趟

19. 2017一整年都在街头听到《鬼怪》的OST歌曲kkk

20. 我心中的韩剧第一

出处：https：//theqoo.net/hot/3015547774

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