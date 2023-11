【韩网热帖】现在男团也有很多easy listening的歌曲

*小编注:easy listening即轻松悦耳、让人感觉舒适的音乐风格

原PO表示,很长时间以来都是女团歌曲比较有大众性,男团则专注吸引粉丝、色彩强烈的歌曲,但今年男团也推出了不少easy listening的歌曲。

例如RIIZE《Get A Guitar》



ZEROBASEONE《 In Bloom》



ENHYPEN《Sweet Venom》



TXT《Chasing That Feeling》



BTS柾国《Seven》



SEVENTEEN《音乐之神》等。



逐渐开始推出能被大众接受的、难度较低的歌曲(实际上音源成绩也在上升)

韩国网友评论:

1. 跟这些团最近出的其他歌曲相比,确实这几首听得比较多

2. ZB1《New Kidz on the Block》BOYNEXTDOOR《But Sometimes 》《One and Only》也是今年常听曲

3. 《SEVENTEEN》《Get A Guitar》第一次听就觉得很棒,现在也在playlist里

4. 现在听男团的歌终於不会耳朵痛了

5. 因为《Get A Guitar》久违开始听男团歌

6. ?从前就有很多easy listening的歌,原PO是最近才开始关注男团歌吧?

7. 不是最近,是一直有kkk很多男团一直发这类歌但一直被忽视,「逐渐开始发easy的歌」这种说法真让人上火kkk

8. SEVENTEEN的歌都很easy listening,除了《孙悟空》例外

9. Get get get get A Guitar,我的通勤之歌

10. 运动时听《Sweet Venom》超赞,由内而外狂喜

11. 中小企业为了被看见只能推出强烈的歌曲,easy listening的歌也很easy被忽略

12. 即便是easy listening也需要有记忆点,不然真的容易被忘记

出处:https://theqoo.net/hot/3013754961

