【韩网热帖】现在男团也有很多easy listening的歌曲

*小编注：easy listening即轻松悦耳、让人感觉舒适的音乐风格
原PO表示，很长时间以来都是女团歌曲比较有大众性，男团则专注吸引粉丝、色彩强烈的歌曲，但今年男团也推出了不少easy listening的歌曲。
例如RIIZE《Get A Guitar》
ZEROBASEONE《 In Bloom》
ENHYPEN《Sweet Venom》
TXT《Chasing That Feeling》
BTS柾国《Seven》
SEVENTEEN《音乐之神》等。
逐渐开始推出能被大众接受的、难度较低的歌曲（实际上音源成绩也在上升）
韩国网友评论：
1. 跟这些团最近出的其他歌曲相比，确实这几首听得比较多
2. ZB1《New Kidz on the Block》BOYNEXTDOOR《But Sometimes 》《One and Only》也是今年常听曲
3. 《SEVENTEEN》《Get A Guitar》第一次听就觉得很棒，现在也在playlist里
4. 现在听男团的歌终於不会耳朵痛了
5. 因为《Get A Guitar》久违开始听男团歌
6. ？从前就有很多easy listening的歌，原PO是最近才开始关注男团歌吧？
7. 不是最近，是一直有kkk很多男团一直发这类歌但一直被忽视，「逐渐开始发easy的歌」这种说法真让人上火kkk
8. SEVENTEEN的歌都很easy listening，除了《孙悟空》例外
9. Get get get get A Guitar，我的通勤之歌
10. 运动时听《Sweet Venom》超赞，由内而外狂喜
11. 中小企业为了被看见只能推出强烈的歌曲，easy listening的歌也很easy被忽略
12. 即便是easy listening也需要有记忆点，不然真的容易被忘记
出处：https：//theqoo.net/hot/3013754961
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