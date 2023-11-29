【2023 MAMA 完整得奖名单】Day.1：BTS获大赏成就50冠王新纪录！SEVENTEEN首日未表演但仍盛装出席领奖当观众同乐~

【2023 MAMA】（Mnet亚洲音乐大奖／Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼在日本东京连两日举行，主持人由全昭弥(SOMI)与朴宝剑再度担任，由全球粉丝选择出来的十大KPOP明星也出炉了！

日期：11/28、11/29

地点：日本东京巨蛋



【2023 MAMA Day.1 完整得奖名单】

年度全球偶像奖(大赏)Worldwide Icon Of The Year：BTS防弹少年团

BTS柾国录制影片感谢粉丝们的支持



全球粉丝选择奖(本赏)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZEROBASEONE(ZB1)



启发成就奖 Inspiring Achievement：东方神起

最受欢迎新人奖 Favorite New Artist：ZB1、RIIZE

最受欢迎亚洲团体 Favorite Asian Group：INI、KEP1ER

最受欢迎国际艺人奖 Favorite International Artist：YOSHIKI

Galaxy Neo Flip Artist奖=TREASURE

今晚还将继续【2023 MAMA颁奖典礼】，并公开 2023 Samsung Galaxy 最佳年度歌手、年度专辑、年度歌曲这三项大赏。

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