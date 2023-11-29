【2023 MAMA 完整得奖名单】Day.1：BTS获大赏成就50冠王新纪录！SEVENTEEN首日未表演但仍盛装出席领奖当观众同乐~
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【2023 MAMA 完整得奖名单】Day.1：BTS获大赏成就50冠王新纪录！SEVENTEEN首日未表演但仍盛装出席领奖当观众同乐~

KPOP   2023年11月29日   星期三09:11   Mico  

（封面图源：MAMA播出截图、IG@mnet_mama）

【2023 MAMA】（Mnet亚洲音乐大奖／Mnet Asian Music Awards）颁奖典礼在日本东京连两日举行，主持人由全昭弥(SOMI)与朴宝剑再度担任，由全球粉丝选择出来的十大KPOP明星也出炉了！

日期：11/28、11/29
地点：日本东京巨蛋
（图源：MAMA海报）

【2023 MAMA Day.1 完整得奖名单】

年度全球偶像奖(大赏)Worldwide Icon Of The Year：BTS防弹少年团

BTS柾国录制影片感谢粉丝们的支持
（图源：MAMA播出截图）

全球粉丝选择奖(本赏)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZEROBASEONE(ZB1)
（图源：IG@mnet_mama）（图源：IG@mnet_mama）

启发成就奖 Inspiring Achievement：东方神起

最受欢迎新人奖 Favorite New Artist：ZB1、RIIZE

最受欢迎亚洲团体 Favorite Asian Group：INI、KEP1ER

最受欢迎国际艺人奖 Favorite International Artist：YOSHIKI

Galaxy Neo Flip Artist奖=TREASURE

今晚还将继续【2023 MAMA颁奖典礼】，并公开 2023 Samsung Galaxy 最佳年度歌手、年度专辑、年度歌曲这三项大赏。

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