【2023 MAMA 完整得獎名單】Day.1：BTS獲大賞成就50冠王新紀錄！SEVENTEEN首日未表演但仍盛裝出席領獎當觀眾同樂~

【2023 MAMA】（Mnet亞洲音樂大獎／Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮在日本東京連兩日舉行，主持人由全昭彌(SOMI)與朴寶劍再度擔任，由全球粉絲選擇出來的十大KPOP明星也出爐了！

日期：11/28、11/29

地點：日本東京巨蛋



【2023 MAMA Day.1 完整得獎名單】

年度全球偶像獎(大賞)Worldwide Icon Of The Year：BTS防彈少年團

BTS柾國錄製影片感謝粉絲們的支持



全球粉絲選擇獎(本賞)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZEROBASEONE(ZB1)



啟發成就獎 Inspiring Achievement：東方神起

最受歡迎新人獎 Favorite New Artist：ZB1、RIIZE

最受歡迎亞洲團體 Favorite Asian Group：INI、KEP1ER

最受歡迎國際藝人獎 Favorite International Artist：YOSHIKI

Galaxy Neo Flip Artist獎=TREASURE

今晚還將繼續【2023 MAMA頒獎典禮】，並公開 2023 Samsung Galaxy 最佳年度歌手、年度專輯、年度歌曲這三項大賞。

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