【2023 MAMA 完整得獎名單】Day.1：BTS獲大賞成就50冠王新紀錄！SEVENTEEN首日未表演但仍盛裝出席領獎當觀眾同樂~
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【2023 MAMA 完整得獎名單】Day.1：BTS獲大賞成就50冠王新紀錄！SEVENTEEN首日未表演但仍盛裝出席領獎當觀眾同樂~

KPOP   2023年11月29日   星期三09:11   Mico  

（封面圖源：MAMA播出截圖、IG@mnet_mama）

【2023 MAMA】（Mnet亞洲音樂大獎／Mnet Asian Music Awards）頒獎典禮在日本東京連兩日舉行，主持人由全昭彌(SOMI)與朴寶劍再度擔任，由全球粉絲選擇出來的十大KPOP明星也出爐了！

日期：11/28、11/29
地點：日本東京巨蛋
（圖源：MAMA海報）

【2023 MAMA Day.1 完整得獎名單】

年度全球偶像獎(大賞)Worldwide Icon Of The Year：BTS防彈少年團

BTS柾國錄製影片感謝粉絲們的支持
（圖源：MAMA播出截圖）

全球粉絲選擇獎(本賞)Worldwide Fans' Choice：SEVENTEEN、TWICE、BTS、林英雄、TXT、ATEEZ、NCT DREAM、Staykids、ENHYPEN、ZEROBASEONE(ZB1)
（圖源：IG@mnet_mama）（圖源：IG@mnet_mama）

啟發成就獎 Inspiring Achievement：東方神起

最受歡迎新人獎 Favorite New Artist：ZB1、RIIZE

最受歡迎亞洲團體 Favorite Asian Group：INI、KEP1ER

最受歡迎國際藝人獎 Favorite International Artist：YOSHIKI

Galaxy Neo Flip Artist獎=TREASURE

今晚還將繼續【2023 MAMA頒獎典禮】，並公開 2023 Samsung Galaxy 最佳年度歌手、年度專輯、年度歌曲這三項大賞。

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