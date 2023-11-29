李孝利 ：我脑海中的男团止於BIGBANG！ 只想和男团合作，不愿与女团同台

时尚杂志《ELLE KOREA》官方Youtube公开了李孝利的粉丝问答。

采访中，李孝利首先被问「姐姐为什么这么可爱」，她难掩害羞地表示：「我现在年纪大了，但粉丝们总说我很可爱。 即使到了50多岁、60多岁，我也觉得可爱这句话很好，有种看起来年轻又纯真的感觉，听了心情就会很好。 」

对於综艺口才的秘诀，李孝利解释：「应该是坦率吧，观众们可能喜欢这种不拐弯抹角的爽快，别人不敢把心里想的事情直接说出口，而我却可以直率地表达出来，可能大家觉得我是他们的嘴替（嘴巴的代替的简称，意指所表达的内容正是大多数网友想要表达的内容）吧」。



接著李孝利又被问「是否有想要合作的女团」，她却不假思索地脱口而出「不想」，并解释称：「会被拿来（与她们）比较啊，那干嘛要合作，为什么要挤进年轻人之间去呢，她们有自己的风格，而我也只想做自己的音乐。 其实比起女团，我更想和年轻的男团成员们一起工作，既满足了私心，又能尝试新的音乐。 」



对於「有没有想要合作男团」的提问，李孝利拍手大笑说：「其实在我的脑海里，男团止於BIGBANG。 他们和2PM都是留在我的脑海里的男团， 我还记得有防弹少年团。 」接著，经过一段时间的思考，李孝利终於想起了新人组合RllZE的名字，还说「RIIZE的各位，我一定会去拜访你们。 太久没有活动了，所以需要活动一段时间、见见后辈们，一步一步慢慢了解。 」



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