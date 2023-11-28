Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布发行首张日本迷你专辑

出道18年的长寿团Super Junior，去年底推出了全新小分队L.S.S.（利特、神童、始源）在日本举行粉丝见面会，是团体的第六支小分队，今年也持续在日本开见面会甚至发行单曲，而今终於有消息要正式发行专辑出道！

Super Junior日本官网正式宣布L.S.S. 首张日本原创迷你专辑就要在明年1月17日发行，收录了先行曲〈Close the shutter〉、〈CEREMONY〉，以及今年7月举办的见面会《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》中表演的原创歌曲〈NEW ROAD〉、〈Old Skool〉共收录4首歌曲。



初回（第一批）生产限定版还包含《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》首日7月7日摘要影片、7月8日才有的〈Miracle〉片段等等……，还会附赠L.S.S.人物钥匙圈。



Finally LSS has its first Japanese mini album

It will be released on Jan 2024#SUPERJUNIOR_LSS pic.twitter.com/WePlD8FEHO — fy8899 (@fy88991) November 28, 2023

▼最后就回顾一下已发行的〈CEREMONY〉吧！



▼利特稍早直播是被粉丝提醒才知道消息公布了XD



231128 #이특 #LEETEUK YT

슈퍼주니어 L.S.S. 앨범 나온다고 얘기 나왔나?

LSS 앨범 나온다고 어디 나왔어요? 어디 나왔지? 누가 그랬지? 공지가 떴나?

LSS 데뷔한다고 나왔어요? pic.twitter.com/xM58YYzwt7 — 하베 (@heiboe_bl) November 28, 2023

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