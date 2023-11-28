Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布发行首张日本迷你专辑
广告

Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布发行首张日本迷你专辑

KPOP   2023年11月28日   星期二20:00   草莓  

（封面图源：IG@superjunior）

出道18年的长寿团Super Junior，去年底推出了全新小分队L.S.S.（利特、神童、始源）在日本举行粉丝见面会，是团体的第六支小分队，今年也持续在日本开见面会甚至发行单曲，而今终於有消息要正式发行专辑出道！

（图源：IG@superjunior）

Super Junior日本官网正式宣布L.S.S. 首张日本原创迷你专辑就要在明年1月17日发行，收录了先行曲〈Close the shutter〉、〈CEREMONY〉，以及今年7月举办的见面会《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》中表演的原创歌曲〈NEW ROAD〉、〈Old Skool〉共收录4首歌曲。
（图源：Twitter@SJofficial）

初回（第一批）生产限定版还包含《SUPER JUNIOR-LSS Let's Standing Show》首日7月7日摘要影片、7月8日才有的〈Miracle〉片段等等……，还会附赠L.S.S.人物钥匙圈。

▼最后就回顾一下已发行的〈CEREMONY〉吧！

▼利特稍早直播是被粉丝提醒才知道消息公布了XD

草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
主页 » KPOP » Super Junior-L.S.S.（利特、神童、始源）要正式出道啦！今公布发行首张日本迷你专辑
© 2023 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手