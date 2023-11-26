《运气好的日子》以为财运降临的司机李星民＋反社会人格心态扭曲的医生柳演锡！（EP.1 – 2）

[有雷] 《运气好的日子》终於公开，前两集就送上令人惊悚的剧情。资深戏骨李星民以及又再度披上白袍的柳演锡，两人有著大量的对手戏。一位急需赚钱的计程车司机，正为了载到长程旅客而欣喜，想不到这趟旅程却让他如坐针毡！同时有一位心碎的母亲李姃垠，想为死去的儿子讨回公道，追逐著杀害儿子的真凶，三人的命运如何交织在一起？

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一位计程车司机吴泽（李星民饰）一觉醒来，认为自己梦见了一大群猪仔（韩国人梦到猪即象徵财运降临），心情大好，除了买乐透彩卷，也认真跑车，的确一路相当顺畅，载到了很多好客人，甚至电视上的明星，他的心情也真的相当不错。



吴泽因为欠债而与妻子离婚，孤身一人在首尔开计程车。一天，儿子打给他要钱，说是因线上赌局而输掉了姊姊的学费400万元，吴泽为了挽回前妻的心，因此到处筹资，不过最终还是有100万元的缺口。在正要回公司交班之际，一位青年金赫洙（柳演锡饰）不断请托吴泽载他到离此地不远的住处，吴泽勉强答应了，两人在车上也聊得相当愉快，在金赫洙下车后，突然又回头与司机说，能不能载他到木浦，愿意付双倍车资，吴泽因为有资金100万的缺口，更大胆提出能否把车资提高到100万？没想到金赫洙也答应了。



一位心碎的妈妈（李姃垠饰）因为儿子的死亡而忿忿不平，反覆看著监视器画面，想要找出真凶的蛛丝马迹，当她意外在医院看见某位医师的身形及习惯动作，认定他就是真凶，但因为苦无实体证据，得不到警方的协助，只能自己孤军奋战。她发现了这位医师名为金赫洙，也找到了他的住处，发现他带著行李搭上计程车前往木浦，没有向医院请假，而是逃亡。



金赫洙与吴泽无所不谈，金赫洙更从自己高中时期的初恋开始说起，自己因为喜欢的女孩而加入了话剧社团，两人身上都有著伤痕，对於外在的环境充满怨恨，金赫洙更加入女孩对父亲的复仇计画，两人对於带给身边的人伤害，似乎乐此不疲，直到有一日，女孩交了男朋友，金赫洙这才发现女孩对他的情感不如自己所想。



金赫洙在历经一场客运大型车祸后幸存，醒来后却发现自己不再有痛觉，也不再感到畏惧，於是他开始进行复仇计画，将初恋世娜的男朋友引到顶楼造成意外坠楼，从此金赫洙也感到身边跟著一个灵魂，老是出声音指引著他做出暴力举动，虽然已经寻求心理医师协助，状况仍未减轻。



司机吴泽听著金赫洙诉说自己的往事，开始觉得心里发毛，而此时金赫洙竟拿出了一段刚刚切下的手指头给吴泽看，让他恐惧到极点，利用计程车顶的灯号向邻近的车子求助，吴泽趁空档下车，但金赫洙却开始杀害了原本打算援助的两人……这趟的旅程该怎么继续？



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