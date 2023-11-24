姜泰伍还有4个月就要退伍啦！《非常律师禹英禑》居然是一年前的剧了，网友感叹「时间过好快」

说起来时间过得也快，还有4个月观众们就会见到这位实力派暖男男演员了。

姜泰伍在大热剧《非常律师禹英禑》中饰演了男主角「李浚浩」，凭藉帅气、贴心的形象人气大涨，在电视剧播出当时连续多周登顶电视剧演员话题性热度排行榜，广告代言、时尚杂志、影视作品等邀约更是接到手软。



剧中的姜泰伍人设完美，透著干净儒雅的气质，对女主「禹英禑」（朴恩斌 饰）也是情根深种，获得了「国民女婿」的称号，而这样的男主人公形象也推动了姜泰伍的人气，另越来越多的观众开始期待他做更多剧的男主角。 可惜的是这部大热剧之后，姜泰伍就宣布入伍，错过了「李浚浩」带来的红利期，也让无数观众感到惋惜，毕竟在他入伍的一年半内，影视剧圈很有可能出现与他撞形的男演员。



入伍后的姜泰伍也偶尔透过军队官方活动露面，前段时间他出席了军方纪念活动，作为军人代表致词追悼牺牲的士兵们。 帅气的脸蛋、壮硕的体格，稳重低沉的嗓音，都在告诉粉丝他很适应军队的生活，让许多网友感叹他的状态维持得很好，致词的模样完全像在拍韩剧一样。



算算时间姜泰伍还有4个月就要退伍了，依照之前的热度，想必他很快就会通过新作品回归，变得更加有男人味的他会带来怎样的新剧，也令粉丝和网友好奇不已。不少网友表示：「嗯？时间过得这么快？」、「太帅了，退伍之后拍一部《太阳的后裔》这种类型的作品吧，军装太帅了」、「终於等到他要退伍了」、「希望一直平平安安到退伍」、「什么？禹英禑已经播出那么久了？？」、「禹英禑不是今年的作品吗？？」等。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻