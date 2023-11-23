年底最期待这部！《京城怪物》惊悚预告公开：朴叙俊＆韩韶禧潜入神秘医院，联手对抗怪物！

Netflix 新剧《京城怪物》是一部怪物惊悚剧，背景设定在时代最为黑暗的1945年春天，两个把生存视为全部的年轻人与诞生於贪欲的怪物进行对抗，引出对人类尊严和本质的思考。

今日（23日）公开预告海报，张泰尚（朴叙俊 饰）和尹采玉（韩韶禧 饰）以紧张的表情对抗著可疑的存在。两人两侧的窗棂，还有著多只伸出来的手，似乎在请求他们帮助。让人好奇隐藏著巨大秘密的瓮城医院，到底发生什么事情。



首版预告也一起公开，以张泰尚和尹采玉强烈的初次见面为开始，他们为了生存一起走向最隐秘、最黑暗的地方。掌握著本征街所有必要资讯的张泰尚，如果在樱花凋谢之前，找不到石川警务官消失的爱妾的话，就会被夺走至今为止所取得的一切。



在找不到任何线索而焦急的瞬间，张泰尚遇到传闻中的寻人侦探尹采玉。尹采玉在寻找失踪的母亲的过程中，爲了得到张泰尚的帮助，与他携手潜入所有疑点都指向的瓮城医院。在时代黑暗最深的地方，爲了生存而开始战斗的张泰尚和尹采玉，他们将面对的巨大阴谋和可怕的秘密，究竟是什么呢？



而《京城怪物》由《金牌救援：Stove League》郑东允导演执导，《浪漫医生金师傅》系列姜银庆编剧执笔。第一部前七集於2023年12月22日上线，第二部最后三集则在2024年1月5日上线。

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