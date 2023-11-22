SM发通告：RIIZE承汉无限期暂停活动

SM娱乐终于对RIIZE承汉的去留做出了决定。

今日（22日）上午，RIIZE官方X（旧推特）上公布了新通告，从出道前至今引发数次争议的承汉将无限期暂停活动。



SM在通告中表示：「承汉就近期SNS、论坛上无故泄漏、散播的私生活问题导致团队、成员、粉丝失望、混乱这一点诚恳地道歉并深刻反省中。因为此事，承汉本人也感受到了心理压力和责任，经过长时间的考虑，他一直表示想要中断活动。当时因考虑到各种问题，延续活动已不可能，他本人也不想再拖累团队和队友，最终我司决定尊重他想要无限期暂停活动的意愿。因此，RIIZE从今日起，将以除承汉之外的6人体进行活动。虽事发突然，但是这是和他本人慎重讨论后才做的决定，希望粉丝能够谅解。虽然这些都是他出道前的事情，但我司也承认对此有疏忽，没有尽到责任，对此再次向粉丝表示歉意。」



「不过，目前无故泄露、散播的影片、照片等都是他出道前私人时间时所拍，有人数次利用截图二次编辑，引导粉丝误会。影片和照片的泄露、散播者还动用了虚构的聊天截图捏造毫无事实根据的内容，故意散播与事实不符的歪曲内容，严重损害了艺人的名誉。我司已经察觉到以上的事实，已迅速上网搜查，找到了大量事实证据，锁定了幕后主使者，今天下午将向警署递交诉状。泄露、散播等行为不仅损害了艺人的名誉，我司还将追讨网路犯罪、威胁等各种不法行为的法律责任。为了艺人、团队以及爱护他们的粉丝们，我司不仅将会提告，也对造谣、传播等二次加害行为绝不轻饶。今后我司也将尽全力保护艺人。」

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