「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」1月27及28日高雄巨蛋举行

台湾E.L.F.迟迟等不到全员集合，日前在韩国举办见面会，也预告19周年的场地已经订好，开玩笑说如果到时候大家不来的话，就派卡车去接大家，让整场活动沈浸於只有SUPER JUNIOR才能打造的欢乐磁场中。

成员们虽然各有各的活动，但也坦承「合体成SUPER JUNIOR的时候就是最有趣且最幸福的时刻，发自内心感谢能跟到场的每个E.L.F.一起创造这瞬间」，更强调「我们要永远在一起唷！」成员们预告19甚至20周年都还有许多计画，届时必定会让E.L.F.们有种「原来SUPER JUNIOR准备了这样的礼物给我们呀」，这样的感觉。

这次FAN PARTY将挑战高雄巨蛋，也是SUPER JUNIOR继13年前的拼盘演唱会后再度於该场地演出，对於南台湾的热情他们早有所闻，相当期待见到各位E.L.F.，FAN PARTY顾名思义除了欢乐的游戏内容，SJ历年金曲当然也不会少。



「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」将於1月27、28日两天在高雄巨蛋举行，票价为摇滚站区新台币6,380元（依票面序号整队入场），座位区新台币6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 3,880元（对号入座），门票定於11月26日（日）15:00在拓元售票系统开卖，更多相关详情可洽主办单位远雄创艺官方脸书专页。

SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

演出时间：2024.1.27 (六) 18:00 | 2024.1.28 (日) 16:00

(实际演出时间以现场公告为准)

演出地点：高雄巨蛋

票价：

摇滚站区NT$6,380 (请依票面序号整队入场)

座位区NT $6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 3,880 （对号入座）

售票时间：2023.11.26 (日) 15:00 拓元售票系统



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