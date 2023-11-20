「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」1月27及28日高雄巨蛋舉行

台灣E.L.F.遲遲等不到全員集合，日前在韓國舉辦見面會，也預告19週年的場地已經訂好，開玩笑說如果到時候大家不來的話，就派卡車去接大家，讓整場活動沈浸於只有SUPER JUNIOR才能打造的歡樂磁場中。

成員們雖然各有各的活動，但也坦承「合體成SUPER JUNIOR的時候就是最有趣且最幸福的時刻，發自內心感謝能跟到場的每個E.L.F.一起創造這瞬間」，更強調「我們要永遠在一起唷！」成員們預告19甚至20週年都還有許多計畫，屆時必定會讓E.L.F.們有種「原來SUPER JUNIOR準備了這樣的禮物給我們呀」，這樣的感覺。

這次FAN PARTY將挑戰高雄巨蛋，也是SUPER JUNIOR繼13年前的拼盤演唱會後再度於該場地演出，對於南台灣的熱情他們早有所聞，相當期待見到各位E.L.F.，FAN PARTY顧名思義除了歡樂的遊戲內容，SJ歷年金曲當然也不會少。



「SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG」將於1月27、28日兩天在高雄巨蛋舉行，票價為搖滾站區新台幣6,380元（依票面序號整隊入場），座位區新台幣6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 3,880元（對號入座），門票定於11月26日（日）15:00在拓元售票系統開賣，更多相關詳情可洽主辦單位遠雄創藝官方臉書專頁。

SUPER JUNIOR FAN PARTY IN KAOHSIUNG

演出時間：2024.1.27 (六) 18:00 | 2024.1.28 (日) 16:00

(實際演出時間以現場公告為準)

演出地點：高雄巨蛋

票價：

搖滾站區NT$6,380 (請依票面序號整隊入場)

座位區NT $6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 3,880 （對號入座）

售票時間：2023.11.26 (日) 15:00 拓元售票系統



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