《少年时代》任时完挑战方言并苦练舞蹈！「这次的角色是曾演出的角色中智商最低的…」

演员任时完在Coupang Play的新作品《少年时代》中将挑战以忠清道方言演出，更为此接受方言课程指导，也即将呈现搞笑喜剧演技。

《少年时代》剧情描述在1989年的忠清南道，一辈子的目标就是「不挨打而活下去」的高中生张秉泰，一夕之间阴错阳差变成老大，而人生发生逆转的故事。任时完即饰演这位从懦夫变成老大的主角。对於这个角色，任时完表示自己也曾苦恼要展现出自己的哪一面本性，而他觉得最能让观众们立即感受到差别的就是外表的服装，於是先从这方面努力。



在《少年时代》剧中也因为是以复古时代为背景，任时完更需要使用忠清道方言演出，他也为此非常努力准备，对於釜山出身的任时完来说，忠清道方言应该只是有些许陌生，除了找方言老师苦练三个月之久，还自己花了两天一夜去了剧中的地点扶余，尝试跟当地人实战对话，引发记者会现场一片大笑，自称忠清南道出身的女主角李善彬，则对任时完的努力相当称赞。



除了方言，任时完还必须在剧中呈现歌手朴南正的作品「想念著你」，他也拜师专业舞者HYOJIN CHOI进行三个月的舞蹈课程，任时完表示自己是在粉丝见面会时与HYOJIN CHOI结缘，从那时起有空的时候就会去练习基本功，对这次的演出相当有帮助。



任时完至今所饰演的角色相当多元，有反派恶人，也有令人信任的稳重角色，本次他选择的秉泰则是喜剧搞笑的角色，他更表示「这应该是至今曾演过的角色智商排名最后的」，也说第一次饰演这样的角色也是一种全新的挑战，不用装作很聪明的样子，也让自己的压力减轻不少。也希望观众们能够对他们有所不足的样子展开笑容。《少年时代》将於11月24日晚间8点首度於Coupang Play公开。

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