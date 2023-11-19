算扰民吗？小学生网咖热唱NewJeans歌、稚嫩童声「音量失控+疯狂走音」，挑剔网友慈母心融化：「超可爱！」

近日有网友拍到小学生在网咖唱歌一幕并PO上网，问这样算不算扰民呢？结果向来以挑剔著称的韩国网友都一致表示完全不算，明明就很可爱！

影片中一名小学生坐在网咖椅子里，对著女团NewJeans歌曲《Hype Boy》MV旁若无人地跟唱，整个人被椅背遮得严严实实，只看到一双时隐时现的小手和摆在脚边的卡通背包。

这位小朋友的童声唱起歌来音量时大时小、伴随微妙走音，似乎是戴著耳机对自己的歌喉毫无察觉，但拍片人早已忍俊不禁，憋笑喷气声也被一并录下。



影片公开后在YouTube获得5.5万赞、无一倒赞，要知道韩国网友一向对他人评价严格、尤其对幼童在公共场所的行为十分敏感，这次也一面倒地慈母心泛滥，纷纷留言表示这哪里算得上扰民，根本就是超可爱：「小朋友听不到自己声音，可能以为别人也听不到...」「她还不知道头戴式耳机的可怕kkkk」「 就算不爽，一回头看到这背包也消气啦kkk」「如果只是hype boy倒还忍得住，后边那个『哼哼~』实在太好笑」「这样可爱根本无法生气呀」「比那些一边打游戏一边飙脏话的小学生好太多啦」「听起来好疗愈」「甚至想买零食给她，在旁边跳舞应援」XD

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