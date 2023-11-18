这对组合太可爱！朴宝英&崔宇植有望出演《那年，我们的夏天》编剧新作《爱情电影》，「90s同龄人」化学反应引期待

据韩媒，演员朴宝英和崔宇植已确定出演新剧《爱情电影》（멜로 무비），由崔宇植上一部作品《那年，我们的夏天》编剧创作剧本，让人超级期待！

《爱情电影》假装灰暗实为爱情喜剧，以制作电影的人为主角，讲述从小就在苦难面前总是假装没关系、如今只有身体长大但心灵仍困在那个小孩的大人们，想要去爱去实现梦想但已疲倦到极点的、尴尬的年轻人们的故事。

朴宝英饰演从副导演做到电影导演的「金舞菲」（谐音：金电影），父亲是怀抱导演梦的摄影工作人员，舞菲跟随父亲脚步进入电影产业，掌握了不让自己过於引人关注的完美技巧。



崔宇植饰演从临时演员做到电影评论家的「高谦」，梦想看遍世上所有电源，在片场遇到金舞菲后各种牵连到一起，展开了命中注定的爱情。



《爱情电影》剧本由去年1月好评剧终的SBS电视剧《那年，我们的夏天》编剧李娜恩创作，这部剧由崔宇植、金多美、卢正义、金圣喆主演，给观众带去无数共鸣和感动。 这次崔宇植与李娜恩编剧二度合作，对手戏朴宝英不仅是爱情喜剧大势、堪称人气保障，而且和崔宇植一样都是1990年出生，让人对这对同龄人的化学反应格外期待。





目前朴宝英所属社低调回应称「正在积极讨论出演」，如果顺利，《爱情电影》将在明年开拍，同年与观众见面。

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