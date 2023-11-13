《Sweet Home 2》10位原班人马+全新角色：个人海报&剧照首公开！从宋江、李施昤到吴正世阵容超豪华

我现在只想瞬间移动到12月初开播的那一天，立刻按下ＰＬＡＹ键追剧啊！！！

Netflix 强推的漫改续作《Sweet Home 2》公开了 9 位主演的个人特写海报与剧照，震撼人心的视觉效果也让剧迷们的期待感大大上升！



《Sweet Home 2》讲述的是一个欲望变成怪物的世界，车贤秀（宋江 饰）和公寓的幸存者离开绿之家后，在新的生存地互相斗争，这一次故事设定在三年后，感染已经扩及全世界，此外，更出现了未知的神秘现象和各种新角色及团体，这一次主角群又会如何克服重重难关成为了一大看点。



▼《Sweet Home》第 2 季正式前导预告，12 月 1 日上线首播：



【人物简介】

▼宋江饰演「车贤秀」，感染后靠著强大意志力不变异，是成功的特殊感染者，身体可以自行复原。第二季他冒著成为实验对象的危险前往特殊灾害基地，寻找解决怪物转化问题的重要线索。



▼李阵郁饰演「边尚昱」，力大无穷且擅长近身格斗，十分重情义。第二季他的变异，是福还是祸呢？



▼李施昤饰演「徐伊景」，特种部队出身的前消防员，擅长格斗与枪械，正义感十足，在末世中独自生下孩子，持续追踪老公失踪的真相。



▼高旻示饰演「李恩宥」，一心想找到生死不明的哥哥恩赫（李到晛 饰）的下落。



▼朴圭瑛饰演「尹智秀」，拥有强大生存欲的贝斯女孩，使用球棒战斗。（没有公开她的海报&剧照，所以附上她在第二季预告中的截图形象）



以上是第一季存活下来的原班人马，接下来是新加入的角色...

▼吴正世饰演研究疫苗的「林博士」，进行著各种实验，研究怪物转化和疫苗的秘密。



▼刘五性饰演「卓仁焕」，是专门对付怪物的乌鸦部队领导者（上士），头脑冷静，但他不会杀死无害的怪物。



▼金武烈饰演「金英厚」，是乌鸦部队的二把手（中士）。



▼振永饰演「朴灿英」，是乌鸦部队的二等兵（下士），充满正义感，负责运送幸存者。



▼金诗雅饰演不同寻常的神秘孩子。



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