人气女团aespa新歌〈Drama〉预告「演技出众」引发网友热烈讨论！被评：她直接当演员也没问题～

人气女团 aespa 透过新歌〈Drama〉的 MV 预告，展现了极为强烈的视觉效果，成员们在演技上的表现也非常突出。

aespa 四位成员 Karina、Winter、Giselle、Ningning 透过官方频道公开的全新主打歌〈Drama〉的概念预告「I'M THE DRAMA」展现了四人四色的演技面貌。



影片中包含了成员各自的独特魅力和戏剧性的故事描述，直面著他们的内心创伤，并努力去克服它们的过程。每一位成员们表现力都相当优秀，尤其是Winter的情绪张力，让网友们留下了非常深刻的印象，也更期待完整 MV 的公开了：「Winter真的杀疯了」、「感觉Winter直接当演员也没问题，表现力好强」、「好喜欢这种有故事的MV，aespa加油！」、「Winter很像是复仇故事的女主人公」、「感觉大家演技进步好多，很期待MV的公开」、「好意外喔，大家有考虑往戏剧发展吗？」

▼Karina



▼Winter



▼Giselle



▼Ningning



▼〈Drama〉最新MV预告：



aespa的第四张韩语迷你专辑《Drama》预计於明天(10日)发行，是继《MY WORLD》后，时隔6个月发行的迷你专辑，共收录了6首歌曲。



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