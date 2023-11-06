【韩网热帖】忍无可忍的SEVENTEEN历代级逆应援！引全韩网群嘲：送我都懒得拿回家

饭圈的各位，相信大家除了粉丝应援之外，也听过「逆应援」吧！

所谓「逆应援」指的就是，偶像团（爱豆团）在打歌节目或是演唱会现场，为到场应援的粉丝们所准备的礼物。 刚刚重磅回归的超人气男团SEVENTEEN就因为「逆应援」的物品被全网疯狂吐槽。

论坛NATE PANN上出现了一则名为「忍无可忍的SVT历代级逆应援」的文章，撰写者贴出了逆应援物品的照片，并表示「冷面、薯片、泡菜罐头，我家门口超市里都卖的东西」，表达了对这些东西的强烈不满，同样也引发了广大粉丝和网友的评论。



韩国网友评论：

1. SVT成员中有开超市的人？

2. 又不是没赚到钱的新人，为什么要这样，明明挣了很多

3. 张度练在youtube里说过有人逆应援送了泡菜，我以为至少是两包，一包里是一整颗泡菜

4. 冷面包装那么大，根本不想带回家

5. 我很好奇你应援的商品都是爱豆自己决定的吗？ 还是公司？

6. 你要是送朋友这些东西都会被骂，一包薯片，一袋冷面，两罐泡菜，kkkkk

7. 哪怕公司准备这些，队里至少也要有一人提出意见啊

8. 外人看了都觉得可笑的东西，冷面、泡菜，根本想不到会是礼物

9. 居然没有成员反对这些礼物，好难理解

10. 即使这样粉丝们也很喜欢啊，反而是非粉们吵吵闹闹

11. 换作是我的话真的会很生气，在我爱豆心里，我也就值这么点价

12. 有人拉踩bts，人家可是在开演唱会时担心粉丝们热，特意另外租借了场地供粉丝们休息

13. 都这样了，只能说粉丝有问题（连这种东西都愿意接受）

14. 送我都懒得拿回家

15. 还有粉丝很羡慕这些东西，说应该很好吃

16. 为什么总揪著这次不放，之前队长还找来咖啡车、零食车一共4辆，送了毛毯和化妆品

17. 该花钱的时候就该大方地花钱啊，送这种就是花了钱还要挨駡

18. 粉丝们，你们收到这些真的不会不高兴？？

原文：https://pann.nate.com/talk/371326728#replyArea

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